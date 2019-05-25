HABER

Olkan Soycan, yılın en iyi dijital medya uzmanı ödülüne layık görüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 12:21 | Son Güncelleme

Genç yıldız Olkan Soycan, yılın en iyi dijital medya uzmanı ödülüne layık görüldü.Sosyal medyayı çok aktif olarak kullanan genç yıldız Türkiye’de birçok ödüllere layık görüldü.

Genç yıldız Olkan Soycan, yılın en iyi dijital medya uzmanı ödülüne layık görüldü.
Sosyal medyayı çok aktif olarak kullanan genç yıldız Türkiye’de birçok ödüllere layık görüldü. Sosyal medya da en çok izlenen videoları kendisi tarafından basına vererek herkese ulaştıran Olkan Soycan bu sene şehrin en iyileri ödül törenin de ‘Yılın En İyi Dijital Medya Uzmanı’ ödülünü de alarak bu sektördeki başarısını bir kere daha ispatladı.

Olkan Soycan kimdir?
Samsun doğumlu olan ve 2016 yılında İstanbul’a gelen Olkan Soycan, televizyon kanalında bir programa katılarak adını medya da birçok kişinin dikkatini çekti ve bu şekilde adını hızlı şekilde duyurmaya başladı. Program sonrasında birçok yapımcının dikkatini çekmeyi başaran Olkan Soycan daha sonrasında TV dizilerinde rol almaya başlayarak dizilerde yardımcı rollerde aranan isim olmaya başladı. Instagram’da 2,1 milyon takipçisi olan genç sosyal medya fenomeni bununla birlikte birçok yapımda yan roller alarak karşımıza çıktı. Sosyal medya paylaşımları ile birlikte genç kişilerin ilgi odağı olan yakışıklı fenomen bunun yanı sıra birçok iş adamı, futbolcu ve futbol takımlarının yönetim üyeleri ile de oldukça samimi şekilde karşımıza çıkıyor. Olkan Soycan bunların yanı sıra en son etkinlik olarak Instagram’dan yaptığı çekiliş ile birlikte Galatasaray taraftarının sevgilisi ve dünyaca ünlü futbol yıldızı Wesley Sneijder’i çekiliş sonucunda bir taraftar ile buluşturarak Galatasaray taraftarlarının gönlünü bir kere daha fethetti.

12 yaşındaki Youtuber'ın doğum günü hediyesi dudak uçuklattı12 yaşındaki Youtuber'ın doğum günü hediyesi dudak uçuklattı
Ertuğrul Gazi’nin silah arkadaşının türbesi kaderine terk edildiErtuğrul Gazi’nin silah arkadaşının türbesi kaderine terk edildi
Yusufeli'nde karlar eridi, taşan dere yolları kapattıYusufeli'nde karlar eridi, taşan dere yolları kapattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emeklilere bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs’ta ödenecek

Emeklilere bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs’ta ödenecek

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç mezarlıkta intihar etti

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç mezarlıkta intihar etti

AK Parti'nin Türkiye’deki siyasi tabanı asgari yüzde 65’tir

AK Parti'nin Türkiye’deki siyasi tabanı asgari yüzde 65’tir

İBB duyurdu! Bugün ve yarın ücretsiz

İBB duyurdu! Bugün ve yarın ücretsiz

Şampiyon sezonu kötü bitirdi!

Şampiyon sezonu kötü bitirdi!

Ankara'da hareketli anlar! Vurularak etkisiz hale getirildi

Ankara'da hareketli anlar! Vurularak etkisiz hale getirildi

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Ay Kova burcunda ilerliyor!

Ay Kova burcunda ilerliyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yeni askerlik sistemi teklifi komisyonda kabul edildi

Yeni askerlik sistemi teklifi komisyonda kabul edildi

15 yaşındaki çocuğa, evli ve iki çocuk babası adamın yaptığı kan dondurdu! İğrenç olay

15 yaşındaki çocuğa, evli ve iki çocuk babası adamın yaptığı kan dondurdu! İğrenç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

Ölüme yürüdü! 'Şeytan' diye bağırdı ve...

Ölüme yürüdü! 'Şeytan' diye bağırdı ve...

TÜİK Başkanı trafik kazası geçirdi

TÜİK Başkanı trafik kazası geçirdi!

Milli Savunma Bakanı Hukusi Akar'dan 'Ege ve Akdeniz' mesajı

Bakan Akar'dan net mesaj: En samimi beklentimiz...

Son dakika: Sağlık Bakanı'ndan hekimlerin askerlik hizmetiyle ilgili flaş açıklama

Hekimlerin askerlik hizmetiyle ilgili flaş açıklama

Son dakika Muğla'da deprem (AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler)

Muğla'da korkutan deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.