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Olkan Soycan yükselişini sürdürüyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.05.2019 10:28 | Son Güncelleme

"Medcezir", "No: 309" ile "Fazilet Hanım ve Kızları" dizilerinde rol alan, Dijital Dünyanın Enleri ve Şehrin En İyileri ödüllerini alarak sosyal medyada büyük bir hayran kitlesine sahip olan ve yaklaşık 2,5 milyon takipçisi olan Olkan Soycan "Hedefim film sektöründe kalıcı olmak" dedi.Türkiye’de gün geçtikçe gelişmekte olan dizi film sektörü çığ gibi büyümeye devam ediyor.

"Medcezir", "No: 309" ile "Fazilet Hanım ve Kızları" dizilerinde rol alan, Dijital Dünyanın Enleri ve Şehrin En İyileri ödüllerini alarak sosyal medyada büyük bir hayran kitlesine sahip olan ve yaklaşık 2,5 milyon takipçisi olan Olkan Soycan "Hedefim film sektöründe kalıcı olmak" dedi.
Türkiye’de gün geçtikçe gelişmekte olan dizi film sektörü çığ gibi büyümeye devam ediyor. Çektiği dizileri dünya pazarına ihraç etmeye başlayan film sektörü büyük gelir elde etmeye devam ederken, TV kanalları da reyting için birbirleriyle yarış halinde.
Her geçen gün de yeni oyuncular bu filmlerde rol almak ve kendilerini kanıtlamak için iyi bir eğitimden geçiyor. Film sektöründe kaliteli projelerle kendilerini kanıtlamış olanlar, ajanslarda dizilere yeni yetenekleri yönlendirmeye devam ediyor. Bazı yetenekli genç isimler ise kendi görüntüleri ile dikkat çekerek film şirketleri ve yönetmenlerle bağlantıya geçiyor.
Bu isimlerden iki yıl önce Samsun’un Çarşamba ilçesinden İstanbul’a gelerek oyunculuğa başlayan Olkan Soycan, oyunculuğa nasıl başladığını şöyle anlattı:
"Bir yakın arkadaşımın vasıtası ile bir film ajansına yazıldım. Ajansın dikkatini çektim ve bana ilk olarak "No 309" adlı dizide rol verdiler. Kısa bir rolüm oldu ancak çok heyecanlandım ve işimi severek yaptım. Daha sonra fazla eğitim almam gerektiğini fark ettim ve Ayla Algan Sanat Akademisine yazılıp oyunculuk ve kamera önü eğitimi aldım. Ardından "Fazilet Hanım ve Kızları" adlı dizide kısa bir rolüm daha olduktan sonra "Medcezir" adlı dizide kısa bir görev aldım. Oyunculuk konusunda son derece kendime güveniyorum, modellik için de yüzümün iyi olduğunu söylüyorlar, şu anda bir erkek giyim firması ile modellik çalışmalarını sürdürüyorum."
Yakışıklı ve genç oyuncu hedefinin film sektöründe iyi bir yer edinmek olduğunu ve bunu başaracağına inandığını söyledi.

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