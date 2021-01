Olmayan çocukları için ekipleri 4 saat boyunca uğraştırdı

VATANDAŞLAR FİLM İZLER GİBİ İZLEDİ

Sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla evlerinde olan vatandaşlar da olayı evlerinin balkon ve pencerelerden an be an izledi. Kimi vatandaşlar sosyal medyadan canlı yayın yaparken, kimileri de adeta film izler gibi intihar girişimini izledi. Havanın kararmasına ve soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar saatlerce H.Ş.’nin çatıdan indirilmesini bekledi.

4 SAAT SONRA İKNA EDİLDİ

Zaman zaman çatının kenarına gelerek kendisini aşağıya sarkıtan ve ayakta duran şahıs yürekleri ağızlara getirdi. Bir ara atlamak için saat dahi veren şahıs, ekiplerin 4 saat süren yoğun çabaları sonucunda ikna edildi. Şahıs, görüşmesini canlı olarak yayınladığı müdür yardımcısı ile birlikte apartmandan çıktı. H.Ş., ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken polis, itfaiye ve sağlık ekipleri de normale döndü. Saatlerce yürekleri ağzında şahsı izleyen vatandaşlar da rahat bir nefes aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)