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  4. Olmayan çocukları için ekipleri 4 saat boyunca uğraştırdı

Olmayan çocukları için ekipleri 4 saat boyunca uğraştırdı

03.01.2021 22:53 | Son Güncelleme:
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Olmayan çocukları için ekipleri 4 saat boyunca uğraştırdı

Aydın’da psikolojik sorunları bulunan bir şahıs, 7 katlı binanın çatısına çıkartarak hayalindeki çocuklarının yanına gelmesini istedi. Kendisi için seferber olan ekipleri 4 saat boyunca esir alan şahıs ikna edilerek çatıdan indirildi.

Olay, Aydın merkez Efeler ilçesi Hasan Efendi Mahallesi Batı Gazi Bulvarı üzerindeki bir apartmanda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bekar ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 35 yaşındaki H.Ş. isimli şahıs saat 16.30 sıralarında ailesi ile tartışarak Mesudiye Mahallesi’ndeki evinden ayrıldı. Şahıs, evinin yakınındaki Batı Gazi Bulvarı üzerinde bulunan 7 katlı bir apartmanın kapısının açık olmasını fırsat bilerek binaya girdi. Binanın çatısına çıkan şahıs hayalindeki çocuklarının yanına gelmesi yoksa kendini boşluğa bırakacağını söyledi. Şahsı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, 112 Acil Servis ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri şahsın atlama ihtimaline karşı önlem alırken, sağlık ekipleri de hazırda bekletildi. Polis ekipleri şahsın yanına çıkarak atlamaktan vazgeçirmek için çaba sarf etti.

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EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISINA 'TİPİN KAYIK' DEDİ

Şahsı ikna etmek için çatıya çıkan Efeler İlçe Emniyet Müdür Yardımcısından hayalinde canlandırdığı çocuklarını yanına getirmesini isteyen H.Ş., müdür yardımcısı ile yaptığı görüşmeyi sosyal medya hesabından da canlı olarak yayınladı. Defalarca şahsı yanına çağırarak intihardan vazgeçirmeye çalışan müdür yardımcısı ile şahıs arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Şahsın kendini kayda aldığını fark eden müdür yardımcısı şahsın dikkatini dağıtmak ve intihardan vazgeçirmek için sohbet etmeye çalıştı. Şahsa ‘yakışıklı adamım değil mi? iyi çıkıyor muyum?’ diye sordu. H.Ş.’den ‘tipin kayık’ cevabını alan müdür yardımcısı ‘deme öyle gel yanıma konuşalım’ diyerek şahsı çağırdı. Canlı yayına son vererek müdür yardımcısının yanına gelmesi yönündeki davetini reddeden şahıs için bu sefer de ailesi ve psikologlar devreye girdi. Şimşek’in anne, baba, kardeşleri ve bazı akrabaları da olay yerine gelerek intihardan vazgeçirmek için dil döktü.

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VATANDAŞLAR FİLM İZLER GİBİ İZLEDİ

Sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla evlerinde olan vatandaşlar da olayı evlerinin balkon ve pencerelerden an be an izledi. Kimi vatandaşlar sosyal medyadan canlı yayın yaparken, kimileri de adeta film izler gibi intihar girişimini izledi. Havanın kararmasına ve soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar saatlerce H.Ş.’nin çatıdan indirilmesini bekledi.

4 SAAT SONRA İKNA EDİLDİ

Zaman zaman çatının kenarına gelerek kendisini aşağıya sarkıtan ve ayakta duran şahıs yürekleri ağızlara getirdi. Bir ara atlamak için saat dahi veren şahıs, ekiplerin 4 saat süren yoğun çabaları sonucunda ikna edildi. Şahıs, görüşmesini canlı olarak yayınladığı müdür yardımcısı ile birlikte apartmandan çıktı. H.Ş., ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken polis, itfaiye ve sağlık ekipleri de normale döndü. Saatlerce yürekleri ağzında şahsı izleyen vatandaşlar da rahat bir nefes aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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