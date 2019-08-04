Olmayan iş makinesini satmaya kalktılar

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de, olmayan iş makinesini satmak istediği bir kişinin 90 bin TL'sini dolandıran ve parayı evindeki buzdolabının arkasına saklayan A.Ü. ile beraberindeki O.O. tutuklandı.

Merkez Mezitli ilçesinde meydana gelen olayda M.Ö., internette satılık ilanı bulunan bir vinç için satıcı A.Ü. ile 90 bin TL'ye anlaştı. Taraflar satış işlemleri için noterde buluştu, M.Ö. yanında getirdiği parayı A.Ü.'ye teslim etti. Bu sırada M.Ö.'den işlemleri başlatmasını isteyen satıcı, aracını park etme bahanesi ile bölgeden ayrıldı. Bir müddet beklediği satıcıya ulaşamayan M.Ö., dolandırıldığını anlayınca Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu.

Noter ve çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, önce satıcı A.Ü. ve beraberindeki O.O.'nun bindiği aracın plakasını daha sonra da zanlıların gittiği adresi belirledi. Bir evde saklandıkları saptanan şüphelileri gözaltına alıp sorgulamak üzere emniyete götüren polis, buzdolabının arkasına saklanan parayı da sahibine teslim etti.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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