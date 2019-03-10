Olmayan Mahallelerin Muhtar Adayları

Diyarbakır Sur’da 2015’te başlayan sokağa çıkma yasağının sürdüğü mahalleler de yerel seçime hazırlanıyor. Ancak buralarda ne mahalle ne de mahalle sakini kaldı. Buna rağmen muhtarlık için çok sayıda aday başvurdu.
PKK’nın gençlik örgütlerinden YPS’nin kontrol etmek istediği Sur’daki altı mahalleye düzenlenen operasyonlar nedeniyle 2015 yılında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Haftalarca süren çatışmalardan sonra bölge tamamen kontrol altına alındı. Ancak o günden bu yana mahallerdeki sokağa çıkma yasağı kalkmadı.
Merkezi Diyarbakır’da bulunan Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi (DİTAM) 2018 Şubat’ında açıkladığı rapora göre, altı mahallede yaşayan yaklaşık 6 bin aile göç etti. Mahallelerde yeni evler inşa edilse de henüz geri dönen yok.
Diyarbakır 31 Mart’taki yerel seçimlerde, yerel yöneticilerini seçmeye hazırlanıyor. Seçimlerin yapılacağı yerler arasında, içinde kimsenin yaşamadığı bu altı mahalle de var. Ancak ortada ne mahalle ne da mahalle sakini kaldı. Daha önce bu mahallerde yaşayanlar başka yere taşınsa da, kayıtları halen buralarda. Nedeni ise devletin, çatışmalar döneminde buralarda yaşayanlara yaptığı yardımlardan mahrum kalmamak. Devlet çatışmalar nedeniyle taşınmak zorunda kalanlara kira yardımı, eşya yardımı, konut gibi yardımlar yapıyordu. İnsanlar bu yardımları kaybetmemek için adreslerini değiştirmediler. Bu nedenle, resmi kayıtlarda buralarda yaşayanlar için sandık kurulacak.
Şimdi bu mahallelere muhtar olabilmek için çok sayıda kişi aday oldu. Bunlardan biri de Mehmet Kaçan. Kaçan, 4 bin seçmeni olan Fatih Paşa Mahallesinde yaşıyordu. Asıl mesleği elektrikçilik. Şimdi başka yerde yaşasa da, mahallesine muhtar olmak istiyor. Kaçan ve diğer adayları bekleyen en önemli sorun seçmenlere ulaşmak. Kaçan, kentin değişik yerlerine dağılan seçmenleri bulabilmek için sokak sokak geziyor, bulabildiği seçmenlere projelerini anlatıyor.
İnsanların nerede yaşadığını az çok bildiğini söyleyen Kaçan, hedefinin insanları mahalleye geri getirmek olduğunu söyledi. Kaçan, “Şu anda ev ev dolaşıyoruz, adreslere ulaşıyoruz. İnsanlarımız çok perişan durumdadır. Bu halk için ne yapmak gerekiyorsa yapmaya hazırım, meclise kadar da giderim. Halkın taleplerini iletirim. Mahalle sakinlerinin çoğunu tanıyorum, nerede oturduklarını biliyorum. Şu anda insanlar bana ulaşıyor, benden soruyorlar mahallenin halinin nasıl olacağını soruyorlar. Benim fikrimi soruyorlar. Halk ne istiyorsa, ben öyle hareket edeceğim. Halk şu anda şehrin 4 tarafına dağılmış durumda. Orada geçim çok zordur, halk orada duramıyor, elektrik parası bile ödeyemiyor. Yine eski mahallesine dönmek istiyor. İnsanların geri dönmesi için çalışacağım. Mahallemiz eski haline dönsün eski komşuluk olsun, yine onun gibi olmasını istiyorum” dedi.
Kaçan seçmenlerini aramak için girdiği bir kahvehanede iki mahalle sakiniyle karşılaşıyor. Aday olduğunu açıklayan Kaçan, projelerini anlatıyor. 1952’de Fatih Paşa Mahallesinde doğan ve orada yaşayan Selim Türgül, seçimlerde mahallesine yakın bir yerde oy kullanacak. Mahallesine geri dönmek istediğini ifade eden Türgül, ”Mahalle fiziki olarak kalmadı. Biz o mahalleden çıkarken adresleri değiştirmedik. Değiştirmemizi istediler ama biz değiştirmedik. Oradaki evimizi geri almak için değiştirmedik. Muhtardan taleplerimiz olacak elbette. Mahalle yok fakat mahallenin insanları buradalar. Birçoğu sorun içinde yaşıyor. Muhtarın bize yardımcı olmasını istiyoruz. Geri dönme umudumuz var. Kendi evimizi istiyoruz” diye konuştu.
Orhan Kaçan da 25 yıl Fatih Paşa Mahallesinde yaşadı. O da mahallenin eski günlerine dönmesini istiyor. Kaçan, “İnsanların ne kadar mağdur olduklarını görüyorsunuz, insanlar 4 aydır kiralarını veremiyor. Talebimiz tekrar mahallemize geri dönmektir. Hayatımız orada geçiyordu açtık ama huzurluyduk. Şimdi mahalle olmadığı için hiçbir şey. Huzur olsun, mahallemiz tekrar eski haline gelsin, kendi mahallemize dönelim” dedi.
Yasaklı bölgede kalan mahallelerden biri de Savaş Mahallesi. Seçmen sayısı 3 binden 1800’e düşmüş. Mahalle sakinlerinin bir bölümü devletten ev aldıkları için kayıtlarını başka mahalleye taşımış. Muhtar adaylarından Metin Arslan da, sokak sokak gezerek ulaşabildiği kadar seçmene ulaşmaya çalışıyor. Asıl mesleği amatör müzisyen. Mahalle olmadığı için net bir vaat veremediğini söyleyen Arslan, “Mahalle kapalı olduğu için sakinlerimiz başka yerde yaşıyor. Diğer mahallelere taşınmışlar bunlara ulaşmak için kahveleri dolaşıyoruz. İş yerlerini dolaşıyoruz, bildiğimiz tanıdığımız aileler varsa evlerini onlara tek tek ulaşmaya çalışıyoruz. Olmayan bir mahalleye vaatte bulunamadım, olsaydı bir şeyler vaat ederdik. Vaatte bulunmak doğru bir şey değildir” diye konuştu.
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