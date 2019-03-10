Olmayan Mahallelerin Muhtar Adayları

Diyarbakır Sur’da 2015’te başlayan sokağa çıkma yasağının sürdüğü mahalleler de yerel seçime hazırlanıyor. Ancak buralarda ne mahalle ne de mahalle sakini kaldı. Buna rağmen muhtarlık için çok sayıda aday başvurdu.

PKK’nın gençlik örgütlerinden YPS’nin kontrol etmek istediği Sur’daki altı mahalleye düzenlenen operasyonlar nedeniyle 2015 yılında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Haftalarca süren çatışmalardan sonra bölge tamamen kontrol altına alındı. Ancak o günden bu yana mahallerdeki sokağa çıkma yasağı kalkmadı.

Merkezi Diyarbakır’da bulunan Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi (DİTAM) 2018 Şubat’ında açıkladığı rapora göre, altı mahallede yaşayan yaklaşık 6 bin aile göç etti. Mahallelerde yeni evler inşa edilse de henüz geri dönen yok.

Diyarbakır 31 Mart’taki yerel seçimlerde, yerel yöneticilerini seçmeye hazırlanıyor. Seçimlerin yapılacağı yerler arasında, içinde kimsenin yaşamadığı bu altı mahalle de var. Ancak ortada ne mahalle ne da mahalle sakini kaldı. Daha önce bu mahallerde yaşayanlar başka yere taşınsa da, kayıtları halen buralarda. Nedeni ise devletin, çatışmalar döneminde buralarda yaşayanlara yaptığı yardımlardan mahrum kalmamak. Devlet çatışmalar nedeniyle taşınmak zorunda kalanlara kira yardımı, eşya yardımı, konut gibi yardımlar yapıyordu. İnsanlar bu yardımları kaybetmemek için adreslerini değiştirmediler. Bu nedenle, resmi kayıtlarda buralarda yaşayanlar için sandık kurulacak.