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  4. Olmayan mahallenin muhtarlık seçiminde kıyasıya yarış!

Olmayan mahallenin muhtarlık seçiminde kıyasıya yarış!

İLGİNÇ HABERLER  | 01.03.2020 16:48 | Son Güncelleme

İstanbul Esenler'de eşi benzeri görülmemiş bir çekişme yaşandı. Güney Rezerv Alanı'nda inşasına başlanan ve henüz kaba inşaatlarının bile bitmediği, yeni kurulan 15 Temmuz Mahallesi'nde muhtarlık seçimi yapıldı. 61 seçmenin katıldığı oylamada iki kadının muhtarlığı kazanmak için girdiği kıyasıya yarış, bölge sakinleri tarafından desteklendi.

Esenler Belediye Meclisinde Esenler'in 17. mahallesi olarak kabul edilen 15 Temmuz Mahallesi, ilginç bir muhtarlık seçimine sahne oldu. Yeni kurulan ve adeta şantiye alanı olan mahallede yaşayan 61 seçmen, muhtarlık seçimleri için sandık başına gitti. İki kadın muhtar adayının yarıştığı seçimlerde 61 seçmen oy kullandı. Projelerini mahalle sakinlerine anlatan adaylar, kazanmak için kıyasıya yarıştı. Seçim sandıklarının kurulduğu Mareşal Fevzi Çakmak İlkokluna gelen vatandaşlar, oylarını kullandı.

'İSTANBUL GİBİ BİR YERDE 61 SEÇMEN GERÇEKTEN İLGİNÇ'

Yeni kurulan mahallenin kısa bir sürede daha kalabalık olacağını söyleyen 15 Temmuz Mahallesi Muhtar Adayı Sema Öztürk, “15 Temmuz Mahallesi’nde oturuyorum. Burası zaten yeni kurulmuş bir mahalle, muhtarlık için adaylığımı koydum. 61 seçmenimiz var. İstanbul gibi bir yerde 61 seçmen gerçekten ilginç. Hayırlı olur inşallah, bu mahalle iki bina için kurulmamıştır. Muhakkak yanlarına site kurulacaktır. Çok kısa bir zamanda buranın çok kalabalık bir mahalle olacağını düşünüyorum. Hayallerim var. Önemli olan hizmet etmek. Kadınlar eğitimli olmalı, ayaklarının üzerinde durabilmeli ki erkeğe muhtaç olmayalım. Bizde varız diyebilelim. Onun için bana bu teklif geldiğinde sadece bunu düşündüm. Niye olmasın ben de yapabilirim, erkeklerden daha iyi düşünebilirim. Rızık Allah’ındır. Bana sadece bir rol biçilmiştir. Ben bu rolü oynuyorum. O neyi emrettiyse o olacaktır. Rakibim kazanırsa da Allah yolunu bahtını açık etsin. Hayırlı uğurlu olsun herkes için, önemli olan çalışmak, biz olabilmek” dedi.

'15 TEMMUZ MAHALLESİ'NE DEMİR YÜREKLİ BİRİ LAZIMDI, İŞTE BURADAYIM'

Seçime kısa bir sürede komşularını ziyaret ederek hazırlandığını belirten muhtar adayı Hülya Demiryürek ise, “Bu seçimin diğerlerinden farkı seçmen sayımızın çok az olması. 95 seçmenimiz var ama bunlardan sadece 61 tanesi oy kullanabiliyor. Diğerleri kısıtlı seçmen oluyor. Seçime kısa bir süremiz vardı, bu süre zarfında zaten yüzde 80’i lojman sakini olduğu için komşularımızı ziyaret ettik. 15 Temmuz Mahallesi’ne demir yürekli biri lazımdı, işte buradayım” diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
muhtar adayı Esenler

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