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  4. Olmaz dediler oldu: Facebook, reklamları Oculus'un sanal gerçekliğine taşıdı

Olmaz dediler oldu: Facebook, reklamları Oculus'un sanal gerçekliğine taşıdı

21.06.2021 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Facebook, Oculus sanal gerçeklik cihazlarında reklam göstermeye başladı. Oculus'un kurucusu Palmer Luckey ise 2017 yılında reklam göstermeyeceklerini söylemişti.

Olmaz dediler oldu: Facebook, reklamları Oculus'un sanal gerçekliğine taşıdı

Reklamlar, Facebook için önemli bir gelir kaynağı. Hatta şirket gelirinin büyük bir kısmını reklamlardan sağlıyor. Mark Zuckerberg'in Facebook'u şimdi ise reklam konusunda önemli bir adım atıyor. Üstelik bu kez işin içinde Facebook bünyesinde olan sanal gerçeklik şirketi Oculus var.

FACEBOOK'TAN SANAL GERÇEKLİK REKLAMLARI ADIMI

Facebook, Oculus'un kurucusunun asla yapmayacağını söylemesine rağmen sanal gerçeklik reklamları için adım attı. Oculus'un sanal gerçeklik başlıklarında reklam dönemi başladı.

Oculus

Şirket, sanal gerçeklik reklamlarını daha geniş çapta başlatmadan gelecek geri bildirimleri dinleyecek. Ayrıca şirketin VR'a özgü yeni bir reklam biçimini de test ettiği belirtildi.

REKLAM GÖSTERMEYECEĞİZ DEMİŞTİ

Reklamların gündeme gelmesi sonrası akıllara 2017'de Oculus'un kurucusu Palmer Luckey'nin söyledikleri geldi. Luckey, Facebook'un Oculus'u satın almasından kısa bir süre sonra, "Sizi izlemeyeceğiz, size reklam göstermeyeceğiz veya istilacı hiçbir şey yapmayacağız" açıklamasında bulunmuştu.

Ancak Oculus'un web sitesindeki bir blog gönderisinde ise "Geliştiricilere gelir elde etmeleri için yeni yollar araştırıyoruz" ifadelerine verildi. Geçen ay firma, Oculus mobil uygulamasında reklamları test etmeye başladığını duyurmuştu.

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Oculus Quest 2 sanal gerçeklik cihazı ABD'de 299 dolara satılıyor. Ayrıca sanal gerçekliğin teknoloji firmaları için büyük fırsatlar sunduğu söyleniyor.

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