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Olmaz olsun böyle anne! Çocuklarının gözü önünde hırsızlık yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.07.2020 09:42 | Son Güncelleme

İstanbul Arnavutköy'de bir güzellik merkezinin cam korkuluklarında duran saksıyı çocuklarının gözü önünde çalan kadın görenleri şaşkına çevirdi. Çocuklarına aldırış etmeden hırsızlık yapan kadının çiçeği çaldığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Arnavutköy Merkez Mahallesinde meydana geldi. Güzellik salonu işleten İlknur Demirci, 18 Temmuz sabahı iş yerini açtığında, penceresinin önünde bulunan saksıdaki çiçeklerden birinin eksik olduğunu fark etti. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Demirci, gördüğü manzara karşısında hem üzüldü hem de şaşırdı.

'ÇOCUKLARININ YANINDA YAPIYOR'

İzlediği kamera görüntülerinde saatler gece 01.00'i gösterdiğinde yanında küçük yaşta 2 çocukla yürüyen bir kadının, iş yeri camına yaklaşarak saksılardan birini aldığını gören İlknur Demirci, şunları söyledi:

'SAKSI UMURUMUZDA DEĞİL'

"Eksik olan saksı inanın umurumuzda değil. Bizi üzen şey yanında çocukları olmasına rağmen bir hanımefendinin kurumuş çiçeklerin bulunduğu saksıyı alması oldu. Maalesef bu durum bizi çok üzdü. İsteseydi yine verirdik. "
"Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın gözü önünde bu hırsızlığı yapması bizi ayrıca üzdü."
"Saksıdaki çiçeğin maddi ya da manevi değerine takılmadık. Sadece bir annenin bu tavrı beni çok üzdü."
"Sonuçta anneler çocuklarının en büyük örneğidir." (DHA)
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