Olmaz olsun böyle arkadaş: Şaka kurbanı genç kadın tanınmaz hale geldi

28 yaşındaki April Charlesworth'un, bir arkadaşının yanlış giden bir şakası yüzünden yüzünde, göğsünde ve ellerinde korkunç yanıklar oluştu. Bir buçuk sene önce yaşanan olayda, talihsiz kadının yüzü, göğsü ve vücudunun bir kısmı komple yandı.

ŞAKA YÜZÜNDEN ISITICI YÜZÜNDE PATLADI

Oturdukları restoranda arkadaşları, genç kadına şaka yapmak istedi. Masa ısıtıcısına etanol döktüler. Yanıcı bir sıvı olan etanol genç kadının elindeki kadehe sıçrayarak patlamasına neden oldu. Gerçekleşen bu patlamada kadının yüzü yandı.

Ambulansla hastaneye yetiştirilen kadın, dört gün komada kaldı. Hastanede iki ay kalan kadın, uzun bir tedavi gördü. Bir çocuğu olan kadın, süreçte ona en zor gelen şeyin kendi çocuğunun ondan korktuğu için sarılmaması olduğunu söyledi.

MASKEYLE GEZİYOR

23 yaşındaki kadın, tedavisinin bir parçası olarak günün 23 saati yüz kompresyon maskesi takıyor. Kazadan önce kendini "parti kızı" olarak itiraf etmesine rağmen, sosyal kaygı ile terk edildiğini, yani evden çıkmaktan korktuğunu söylüyor.





