Ölmeden 4 saniye önce uyarılmış

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da 2 yıl önce Muhammet Tüfek'in (73), tramvayın çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Tüfek'in, tramvay çarpmadan 4 saniye önce yan yolda yürüyen bir vatandaş tarafından uyarılmaya çalışıldığı görülüyor.

Kaza, 29 Kasım 2016 tarihinde Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Muhammet Tüfek, güvenlik bariyerini aşıp tramvay yoluna girerek, karşıya geçmek istedi. Ancak kent merkezinden Tekkeköy ilçesine giden tramvay, Tüfek'e çarptı. Tramvayın altında kalan Tüfek, olay yerinde hayatını kaybetti. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri, uzun süren çalışmanın sonunda Tüfek'in cansız bedenini tramvayın altından çıkardı.

2 sene önce meydana gelen kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Tüfek'i, tramvay yolu üzerinde yürüdüğü sırada yan yolda bulunan bir vatandaşın kaza anından 4 saniye önce elini sallarak, uyarmaya çalıştığı görülüyor. Güvenlik kamerası görüntüsünde ayrıca tramvayın Tüfek'e çarpma anı da yer alıyor.

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