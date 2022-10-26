Ölmeden mezarını yaptırdı! Mezar taşının arkasında dikkat çeken not: Vasiyetinizi yerine getirmeye mecburum

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'ndeki Hacı İbrahim Ateş Camii, camiye ismini veren hayırsever, eşi ve oğlu tarafından yaptırıldı. Vefat eden Hacı İbrahim Ateş ve eşi Hacı Seher Ateş’in mezarları vasiyetleri üzerine cami avlusuna yapıldı. Anne ve babasının ardından Naci Ateş, caminin tüm eksikliklerini gidermeye devam etti. 60 yaşındaki Hacı Naci Ateş, birkaç ay önce anne ve babasının yan tarafına daha hayattayken kendi ismine bir mezar yaptırdı.

''VASİYETİNİZİ YERİNE GETİRMEYE MECBURUM''

Zaman zaman camiye gelen Ateş, mezarının üzerine çiçekler dikip gözü gibi bakıyor. Mezar taşına "Hacı İbrahim oğlu Hacı Naci Ateş, ruhuna Fatiha. Doğum 1962" yazdıran Ateş, mezar taşının arka bölümüne ise şunları yazdırdı: “Babacığım, anacığım ömrümün sonuna kadar emrinizi ve vasiyetinizi yerine getirmeye mecburum evlat ve oğlunuz olarak ikinize ne yapsam azdır. Ruhunuz şad olsun babacığım, anacığım, oğlunuz Naci Ateş, doğum 1962.”

''KENDİ MEZARINA ÖLMEDEN GÖZÜ GİBİ BAKIYOR''

Cami cemaatinden Mevlut Ergin, ”Arkadaşın annesi ve babası caminin yerini bağışlamış. Kendisine de burada ölmeden önce bu mezarı yaptırmış. Kendisi şu an hayatta. Çiçek dikmiş, kendi mezarına ölmeden gözü gibi bakıyor. Ara sıra gelerek ziyaret ediyor” dedi.

(İHA)

