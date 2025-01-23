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Ölmeden önce 15 yaşındaki kızına katilinin ismini söylemiş! "Eğer şikayetçi olmazsan hakkımı helal etmem"

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
23.01.2025 17:45
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Antalya'da, boşanma aşamasındaki Fadim Temirhanoğulları'nı tabancayla 5 el ateş edip öldüren Savaş Temirhanoğulları hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Talihsiz kadının, öldürülmeden önce 15 yaşındaki kızına, “Eğer öldürülürsem bil ki Savaş yapmıştır” dediği öne sürüldü.

Ölmeden önce 15 yaşındaki kızına katilinin ismini söylemiş! "Eğer şikayetçi olmazsan hakkımı helal etmem"

Olay, geçtiğimiz yıl Eylül ayının ikinci haftasında Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 252 Sokak üzerinde bulunan lüks bir sitede meydana geldi. Sabah saatlerinde sitedeki apartmanın 3'üncü katında bir kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri isminin Fadim Temirhanoğlulları (53) olduğu öğrenilen kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde çok sayıda boş kovan olması nedeniyle olay yerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekiplerin yanı sıra Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi.

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EŞİNDEN ŞÜPHELENİLDİ

Ekipler sitenin güvenlik kameralarında ve daire içerisinde inceleme yaptı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler Temirhanoğlulları'nın gece geç saatlerde ayrılma aşamasında olan ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan 49 yaşındaki eşi Savaş Temirhanoğulları tarafından vurularak öldürüldüğü şüphesi üzerine incelemelerini bu yönde derinleştirdi. Fadim Temirhanoğulları'nın Antalya'nın Kemer ilçesinde bir gece kulübünde bodyguardlık yapan Savaş Temirhanoğulları kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle boşanma davası açtığı ancak şüphelinin cep telefonundan boşanma aşamasındaki eşini sık sık tehdit ettiği öğrenildi.

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İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Savaş Temirhanoğulları olayın ertesi günü yakalanarak cezaevine konuldu.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

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İddianamede, savcı Savaş Temirhanoğulları için ‘Tasarlayarak, eşi kasten öldürme suçu'nda ağırlaştırılmış müebbet hapis talebinde bulunurken, 20 yıllık arkadaşı F.İ. hakkında da ‘kadına karşı tasarlayarak öldürme suçuna yardım etmek' suçlamasıyla cezalandırılması istendi.

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KATİL EŞİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli Savaş Temirhanoğulları iddianamede, 17 yıllık eşinin son 1 yıldır psikolojik sorunlar yaşadığını öne sürerek, “Olay günü eşim bana hakaret etti. Beni aldattığını söyleyerek, yüzüme tükürdü. Silahı aldım. Bana hakaretleri devam edince birçok kez ateş ettim” dedi.

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‘ÖLDÜRÜLÜRSEM BİL Kİ BABAN SAVAŞ YAPMIŞTIR'

Müşteki sıfatıyla ifade veren Fadim Temirhanoğulları'nın 15 yaşındaki kızı İ.T. ise babasının annesine sürekli şiddet uyguladığını belirterek, “Babam anneme sürekli ‘Seni öldüreceğim. Sonra da kendimi öldüreceğim' şeklinde tehditler ederdi. Olay gecesi 04.38'de çığlık sesi duydum. Dikkatlice dinlediğimde bir ses daha duymayınca, kullanmış olduğum ilaçlardan olacak ki kabus gördüğümü sandım. Uyumaya devam ettim. Saat 08.40'da uyandığımda annem odasında kanlar içindeydi. Halamı arayıp haber verdim. Annem sürekli ‘öldürülürsem bil ki baban Savaş yapmıştır. Eğer şikâyetçi olmaz isen sana hakkımı helal etmem” diyordu. Bu nedenle annemi öldürenlerden şikayetçiyim” dedi.

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(İHA)

Anahtar Kelimeler:
silah katil anne baba eşi
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