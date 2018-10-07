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Ölmeden önce internette bunu aramış! Kahreden detay

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2018 15:17 | Son Güncelleme

Kırklareli’de geçirdiği kalp krizi sonucu ölen üniversite öğrencisi Ahmet Şefik Çeşmecioğlu (25), memleketi Bolu'da son yolculuğuna uğurlandı. Bir süredir ritim bozukluğu nedeniyle tedavi gören Çeşmecioğlu'nun dün cep telefonuyla internette kalp krizi ile ilgili araştırma yaptığı tespit edildi.

Ölmeden önce internette bunu aramış! Kahreden detay

Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü öğrencisi Ahmet Şefik Çeşmecioğlu, dün akşam saatlerinde kaldığı pansiyonda rahatsızlandı. Çeşmecioğlu, arkadaşlarının çağırdığı sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kırklareli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Ahmet Şefik Çeşmecioğlu, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Bir süre Bolu'da yerel medyada gazetecilik yapan, hobi olarak tiyatro ile uğraşan Çeşmecioğlu'nun cenazesi, bugün memleketi olan Bolu'ya getirildi. Yeşil Cami'de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Çeşmecioğlu'nun ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Elmalık Köyü Mezarlığı'na götürülen Ahmet Şefik Çeşmecioğlu'nun cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Çeşmecioğlu'nun bir süredir ritm bozukluğu nedeniyle tedavi gördüğü ve dün de cep telefonuyla internette kalp krizi ile ilgili araştırma yaptığı tespit edildi. (DHA)

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Kırklareli kalp krizi ahmet şefik çeşmecioğlu

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