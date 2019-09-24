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Ölmeden önce katilinin adını söyleyen şahsın katil zanlılarına ağırlaştırılmış müebbet talebi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2019 08:44 | Son Güncelleme

Bursa’da arkadaşıyla alkol alırken başka bir araçtan ateş açılması sonucu hayatını kaybeden şahsın katil zanlılarının müebbet hapsi talep edildi.2017 yılı Mayıs ayında Yıldırım’a bağlı Değirmenönü Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Mehmet Karaca (38), Engin U.

Ölmeden önce katilinin adını söyleyen şahsın katil zanlılarına ağırlaştırılmış müebbet talebi

Bursa’da arkadaşıyla alkol alırken başka bir araçtan ateş açılması sonucu hayatını kaybeden şahsın katil zanlılarının müebbet hapsi talep edildi.
2017 yılı Mayıs ayında Yıldırım’a bağlı Değirmenönü Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Mehmet Karaca (38), Engin U. (37) ile birlikte içki içmeye başladı. Bu sırada başka bir araçtan ateş açılması sonucu iki arkadaş yaralandı. Hastaneye kaldırılan iki arkadaştan Karaca hayatını kaybetti. Polis, 16 DF 532 plakalı araçtan ateş edildiğini tespit etti. Olayla alakalı gözaltına alınan Cevat Ş. (44) ile İdris D. (43) tutuklandı.
Mehmet Karaca’yı öldürdüğü, Engin U.’yu da yaraladığı öne sürülen ve haklarında "kasten adam öldürmek" müebbet hapis cezası talebiyle dava açılan Cevat Ş. ile arkadaşı İdris D.’nin yargılanmasına Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Tutuklu sanıklar, eski savunmalarını tekrarlayarak, üzerilerine atılı suçları kabul etmedi.

Ağırlaştırılmış müebbet talebi
Cumhuriyet savcısı mütalaasında, maktul Mehmet Karaca ve arkadaşı Engin U.’nun odun depoları üzerindeki çalılıkta içki içtiğini, bu sırada Cevat Ş. ile İdris D.’nin farları açık şekilde araçtan inmeden yanlarına yaklaşarak ateş etmeye başladığını bildirdi. Mehmet Karaca’ya 3, Engin U.’ya ise 2 mermi isabet etti. Hastaneye yaralı kaldırılan Mehmet Karaca, ölmeden önce polis ekiplerine kendisini vuranın Cevat Ş. olduğunu söyledi. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, iki sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Mahkeme heyeti, avukatların müddet talep etmesi üzerine duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Ölmeden önce katilinin adını söyleyen şahsın katil zanlılarına ağırlaştırılmış müebbet talebi

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