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Ölmeden önce şüphelilerden birinin adını verdi, katil zanlısı yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2018 16:07 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta kavgada bıçaklanarak ağır yaralanan Yaşar Akkoyun (20) hastane polisine kavga ettiği kişilerden sadece Mücahit E.'yi (20) tanıdığını söyledi.

Ölmeden önce şüphelilerden birinin adını verdi, katil zanlısı yakalandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta kavgada bıçaklanarak ağır yaralanan Yaşar Akkoyun (20) hastane polisine kavga ettiği kişilerden sadece Mücahit E.'yi (20) tanıdığını söyledi. Akkoyun doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, verdiği isim sayesinde kavgada kendisini bıçaklayan Alaattin Y. (23) yakalandı.
Olay, dün akşam saatlerinde merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Karacasu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hareket halindeki iki araçta bulunanlar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Taraflar araçları durdurup kavga etmeye başladı. Kavga sırasında Yaşar Akkoyun, bacağından bıçaklanarak ağır yaralandı. Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürülen Akkoyun, polislere, kavga ettiği kişilerden sadece Mücahit E.'yi tanıdığını söyledi. Yaşar Akkoyun, doktorların tüm müdahalesine rağmen kan kaybından yaşamını yitirdi.
Cinayetle ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri önce Akkoyun'un adını verdiği Mücahit E.'yi ardından da diğer şüpheliler Sadi G. (20) ile Alaattin Y.'yi yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelilerden Alaattin Y., Yaşar Akkoyun'u bıçakladığını itiraf etti. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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