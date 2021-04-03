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  4. Ölmeden önce Trabzon ve Giresun’daki dostlarına mesaj atıp helallik istemiş

Ölmeden önce Trabzon ve Giresun’daki dostlarına mesaj atıp helallik istemiş

03.04.2021 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde kaymakamlık görevini yaparken dün akşam Didim ilçesi Akbük Mahallesi sahilinde ölü olarak bulunan Kaymakam Yılmaz Kurt’un ölmeden önce sevdiklerine cep telefonu ile mesaj atarak helallik istediği ortaya çıktı.Trabzon’un Çaykara ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ve Aydın’ın Kuyucak ilçesinden önce Giresun’un Eynesil ilçesinde 4 yıl kaymakamlık yapan evli ve 3 çocuk babası Yılmaz Kurt, dün akşam saat 21.45 sıralarında Didim ilçesi Akbük Mahallesi Çamlık Koyu’nda ölü olarak bulunmuştu.

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Aydın’ın Kuyucak ilçesinde kaymakamlık görevini yaparken dün akşam Didim ilçesi Akbük Mahallesi sahilinde ölü olarak bulunan Kaymakam Yılmaz Kurt’un ölmeden önce sevdiklerine cep telefonu ile mesaj atarak helallik istediği ortaya çıktı.
Trabzon’un Çaykara ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ve Aydın’ın Kuyucak ilçesinden önce Giresun’un Eynesil ilçesinde 4 yıl kaymakamlık yapan evli ve 3 çocuk babası Yılmaz Kurt, dün akşam saat 21.45 sıralarında Didim ilçesi Akbük Mahallesi Çamlık Koyu’nda ölü olarak bulunmuştu. Olay yerinde yapılan incelemede Kaymakam Kurt’un başından bir el ateşli silahla vurulması sonucu öldüğü belirlenmişti. İntihar ettiği şüphesi üzerinde durulan Kaymakam Kurt’un ölmeden önce Trabzon ve Giresun’un Eynesil ilçesindeki dostlarına saat 19.17’de cep telefonundan mesaj atıp helallik istediği ortaya çıktı. Kurt’un mesajında “Haklarınızı helal edersiniz inşallah” ifadelerini kullandığı ve mesajı görenlerin ilk planda bu mesaja bir anlam veremedikleri ancak ölüm haberini duyduktan sonra büyük üzüntü yaşadıkları öğrenildi.

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