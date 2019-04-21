Ölmeden önce yenilmesi gereken 15 yemek

Gastronomi şehri Malatya’ya ait birbirinden lezzetli 15 çeşit yemek tadına bakanları mest ediyor. Kayısının başkenti olarak bilinen şehir bu tatları ile de dünyada tanınıyor.

Malatya’nın yanı sıra çevre illerin kültürlerinin de yansıdığı yemekler arasında kağıt kebabı, patlıcan tava, geleli kebap, patlıcan parmak kebabı, güveç, tereyağlı domatesli kebap, kuzu tandır, kaburga dolma ve kuzu dolma, Malatya tava, sac kavurma, iç pilavı, patlıcan oturtma, kuzu inci ve erişte pilavı yer alıyor. Yapımı oldukça meşakkatli olan yemekler tadının yanında görünümüyle de dışarıdan gelen her insanı kendine çekiyor.

Çoğu meşe odunu ateşinde neredeyse bir gün süren pişirmenin ardından insanların damak zevkine sunulan yemekler gurmeler tarafından herkese tavsiye ediliyor. Kayısının başkenti olarak bilinen Malatya’nın Türkiye ve dünyaya tanıtılmasında önemli rol oynayan yemekler, şehrin ziyaretçi sayısının artmasına da katkı sağlıyor.

Malatya’da lezzetli yemeklerin adresi olarak bilinen tarihi bir restoranın işletmeciliğini yapan Zeki Saygı ve ekibi, özellikle dışarıdan gelen insanların yemek için günler öncesinden siparişini verdiği ve sıraya girdiği Malatya yemeklerinin fırından sunuma uzanan uzun serüvenini anlattı.

Yemeklerdeki lezzetin sırrını paylaşan Saygı, her yemeğin birbirinden lezzetli ve sanatsal olduğunu ifade etti. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Korunma talebine ret Altın değerinde mantar ’kuzugöbeği’ Terörle değil, raftingle anılıyor

Kağıt kebabı başı çekiyor

Malatya yöresine ait yemeklerin başında kağıt kebabının geldiğini söyleyen Saygı, kağıt kebabı hakkında bilgiler vererek, “Kağıt kebabı kuzu etinden yapılır. Bir gün önceden fırına atıyoruz sabaha kadar pişiyor. Servis yapacağımız zaman yanına pilav koyuyoruz. Müşteriler isterse bunun yanına hem patlıcan tavadan hem de tereyağlı domatesli kebaptan koyup bir Malatya sofrası meydana getiriyoruz. Bu sadece Malatya’ya mahsus bir yemek. Yemeği meşe odununda alev olmadan dinlendire dinlendire pişiriyoruz” şeklinde konuştu. En lezzetlilerinden birisi kaburga kebabı

İşletmenin yetkililerinden Kadir Saygı ise yemeklerinin tamamının fırında piştiğini belirterek, en lezzetli yemeklerinden birisinini kaburga kebabı olduğunu söyledi. Saygı, “Kaburga kebabı kuzunun pirzola tarağından yapılır. Yani kuzunun iç kaburga kısmıdır. Kaburganın kemikli tarafı olmazsa burada bu lezzeti alamazsın. Ete lezzeti veren kemiğin kendisidir. Bu yemek de 13 saat fırında pişer. Bu yemek sabah 10’da fırından çıkar çıkmaz tükenir” ifadelerini kullandı.