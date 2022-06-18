"Ölmek Değil Büyümek İstiyoruz"

Amerika’da bireysel silahlanma anayasal bir hak. Ancak son yıllarda ve özellikle içerisinde bulunduğumuz 2022 yılında bu hak, üzerinde en çok tartışılan konulardan biri. Bunun nedeniyse hemen her gün yaşanan silahlı saldırılar ve katliama dönüşen eylemler.

ABD’de birçok eyalette silah satın alabilmeniz için 18 yaşında olmanız yeterli. Her ne kadar otomatik silahların satışı yasak olsa da internette temin edilen ek ekipmanlarla aldığınız bir silahı yarı otomatik ya da otomatik hale getirmek son derece kolay. Hal böyle olunca da zihinsel rahatsızlığı olanlar, ırkçı ideolojileri savunanlar, patronuna kızanlar, sınıf arkadaşına sinirlenenler, kız arkadaşından intikam almak isteyenler ve benzeri birçok nedenle eline otomatik silah alan kişiler, okulları, alışveriş merkezlerini, işyerlerini, metro istasyonlarını basıp ortalığı kan gölüne çevirebiliyorlar.

Haziran ayının ortasında geldiğimiz bu tarihe kadar ABD genelinde, 260’tan fazla toplu silahlı saldırı olayı yaşandı. 2021 yılında toplam 692, 2020 yılında da 610 toplu silahlı saldırı olayı oldu. Üstelik bu sayılar COVID-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ve benzeri kısıtlamaların olduğu yıllarda yaşandı.

Bu yıl yaşanan toplu saldırıların sayısı eğer bu durum devam ederse diğer yılları da geride bırakacak gibi görünüyor. ABD’de hemen hemen her eyalet gibi New York eyaleti de toplu silahlı saldırılara sahne oluyor.

New eyaletinin Buffalo şehrinde bir süre önce 18 yaşındaki ırkçı bir genç özellikle siyahi Amerikalılar’ın gittiği bir alışveriş merkezinde ateş açarak 10 Siyah Amerikalı’nın ölümüne neden oldu.

New York’ta halkı korku ve endişeye sürükleyen bir başka olay da toplu taşıma araçları ve özellikle metrolarda düzenlenen ya da düzenlenmesi muhtemel saldırılar. Son olarak 12 Nisan sabahı New Yorklular işlerine gitmek üzere metroya bindiklerinde eli silahlı bir saldırganın, aniden sağa sola ateş açtığı bir saldırıyla karşı karşıya kaldılar. Brooklyn semtindeki bir metroda yaşanan saldırıda, 16 kişi yaralandı. Bu kişilerden 10’u saldırganın silahından çıkan mermilerin hedefi oldu.

Metro en çok kullanılan ulaşım aracı ancak son dönemlerde sıklaşan saldırılar nedeniyle New Yorklular artık metroya binmekten de endişe ediyor.

ABD’nin birçok kentinde olduğu gibi New York halkı da, hem kendi eyaletlerinde ve şehirlerinde hem de ülkenin dört bir yanında yaşanan saldırıların ardından protesto eylemleri düzenledi. Gençler ve çocuklar eylemlerde “Küçüğüz, ölmek değil büyümek istiyoruz” sloganları attılar. New York’ta düzenlenen protestolar ülkenin değişik noktalarındaki silah satın almayla ilgili yasaların sıkılaştırılmasını isteyen eylemler arasındaydı.

Bir protestocu, endişesini ve tepkisini şu sözlerle anlattı: “Böyle bir şeyin New York’ta olmayacağını düşünürdüm. Ama Brooklyn’deki metro saldırısından sonra ki; benim yaşadığım yere çok yakın bir yerde oldu. Benim olduğum yere de biri silahıyla gelebilir diye korkuyorum. Kız kardeşim bu sene liseye gidecek ve onun okulunda çok etkili bir güvenlik yok. Biri kalkıp oraya girebilir ve ilk kurşun sıkılıncaya kadar bundan haberimiz olmaz”

“Tüm silah sahiplerinin korkunç insanlar olduğunu söylemiyorum. Ama Teksas’taki ilkokul olayında olduğu gibi herhangi bir güvenlik soruşturması olmadan 18 yaşındaki bir insanın silaha erişebilmesi üzücü” ifadelerini kullanan genç protestocu kadın, “Biz etkin bir silah kontrolü istiyoruz. Silah satın alan insanların güvenlik soruşturmasını yapmalıyız” diyor.

Oğluyla birlikte gösterilere katılan bir başka protestocu da, “Ben bir anneyim. Evet bir anneyim ve oğlum da işte burada. Onlar değişim istiyorlar. Değişim talep ediyorlar. Sağduyulu silah yasaları istiyorlar. Söyleyecek söz bulamıyorum. Bu saldırıların hala devam etmesi karşısında diyecek söz bulamıyorum ve hala yetkililer bir şey yapmıyorlar” dedi.

Bu çağrı ve tepkilere de ülke genelinde ilk olarak New York eyaletinden yanıt geldi. New York Valisi Kathy Hochul imzaladığı yeni yasayla eyalet genelinde silah satın alma yaşını 18’den 21’e çıkardı. Aynı yasal düzenlemelerle çelik yelek gibi koruyucu kıyafetlerin de emniyet mensupları haricindeki kişilere satışı da yasaklandı.

Geride bıraktığımız sürede ABD Temsilciler Meclisi de silah satın almaya yönelik düzenlemeler içeren bir yasayı kabul etti. Ancak şimdi Senato’nun da benzer şekilde yasayı kabul etmesi ve Başkan Biden’ın onayına göndermesi gerekiyor. Senato’dan sızan bilgilerse bu kez bir uzlaşı sağlanabileceği yönünde.

