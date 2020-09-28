Ölmek istemiyorsanız mutfakta bu hataları yapmayın

Besin zehirlenmesi, mutfakta yapılan bazı hatalar yüzünden ölümcül olabilir. Dünya çapında her yıl besin zehirlenmesinden 600 milyon kişi etkileniyor. Ülkemizde ise bu rakam 5 milyon kişi.

Besin zehirlenmesi belirtileri arasında bulantı, kusma, şiddetli karın ağrıları, kramplar, ishal bazı durumlarda ise yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı da eşlik edebiliyor.

Besin zehirlenmelerin çoğunda taşıyıcı besin; etler, yumurta ve süt veya deniz ürünleri oluyor. İyi olmayan şartlarda paketlenmeleri, saklanmaları ve hazırlanmaları gibi durumlarda besinlerdeki mikroorganizmalar çoğalıyor ve salgıladıkları toksinler de besin zehirlenmelerine yol açıyor. Peki, bu sağlıksız tablodan korunmak için neler yapmalı, nelerden kaçınmalıyız?

YUMURTALARI YIKAMAYIN

Yeni tip koronavirüs Covid-19'a karşı tedbirli olmak için eve giren her şeyi yıkamaya başladık. Uzmanlara göre anne sütünden sonra en kaliteli proteini içeren yumurtayı buzdolabına koymadan önce kesinlikle yıkamamalıyız. Besin zehirlenmesi sebebi olarak sık karşılaşılan yumurta alırken yüzeyinin zedelenmemiş olmasına dikkat etmelisiniz. Kırık ve çatlak yumurtaların yüzeyleri bakterilerin çoğalmasına neden olur. Yumurtaları buzdolabına yerleştirirken asla yıkamayın, çünkü yıkandıklarında yüzeylerindeki delikler genişliyor ve bunun sonucunda bakteriyel üreme artıyor. Yumurtaları dolap kapağında saklıyorsanız diğer besinlerle temas etmemesine de dikkat edin.