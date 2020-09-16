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'Ölmek istemiyorum' diye ağlayan kadın, psikolojik tedavi görecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 14:36 | Son Güncelleme

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde kızıyla denize girerken plajda "Ölmek istemiyorum" diye bağırıp ağlayan Covid-19 hastası Dilek Muratoğlu'nun (31) kaldırıldığı hastanede koronavirüsün yanı sıra psikolojik tedavi de göreceği belirtildi.

'Ölmek istemiyorum' diye ağlayan kadın, psikolojik tedavi görecek

Antalya'da oturan Dilek Muratoğlu, dün öğle saatlerinde 5 yaşındaki kızıyla Konyaaltı Sahili'ne geldi. Kızı denize girerken plajda oturan Muratoğlu, "Ölmek istemiyorum" diye bağırdı. Muratoğlu, çevresinde denize girenlerin "Sıkıntın nedir" sorusuna, koronavirüs hastası olduğunu ve ölmek istemediğini söyledi. Sahilde güneşlenenler, Muratoğlu'nun zaman zaman yere tükürmesinden rahatsızlık hissedip yanından uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi, cankurtarana bilgi verildi.

KIZINA SARILARAK AĞLADI

Cankurtaranlar, Dilek Muratoğlu ile kızının çevresinde 3 metre boşluk kalacak şekilde iple güvenli alan oluşturdu. Sahile gelen polis kimlik kontrolü yapınca Muratoğlu'nun evinde izole halde kalması gerektiği belirlendi. Zaman zaman ağlayıp, çocuğuna sarılan Muratoğlu, "Ölmek istemiyorum. Güzel günler görmek istiyorum" dedi. Sahildeki tatilcilerden bazıları plajdan uzaklaşırken bazıları da aldırış etmeden güneşlenip, yüzmeye devam etti. Sahildeki çoğu kişi de telefonuyla kadını görüntülemeye çalıştı.

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SAĞLIK PERSONELİ ELİNİ TUTARAK TESELLİ ETTİ

Sağlık ekiplerinin gelmesi beklenirken sahilde görevli belediye personeli de kadının yakın çevresini dezenfekte etti. Koruyucu elbise, eldiven ve maskesini takıp sahilde kadınla görüşen sağlık personeli, gözyaşı döken Mutatoğlu'nu teselli etti. Dilek Muratoğlu'nun, "Ölmek istemiyorum" sözü üzerine sağlık personeli, elini tutmasını istedi. Sağlık personeli gözü yaşlı kadının elini tutarak ona destek verdi. Muratoğlu ve kızının elini bırakmayan sağlık çalışanı, onları teselli ederek ambulansa götürdü.

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'ÖLMEK İSTEMİYORUM'

Sağlık personelinin elini bir an olsun bırakmayan Muratoğlu, "Ölmek istemiyorum. İnsanlar ölmesin. Güzel günler istiyorum. İnsanları kurtarın ne olur" diye seslendi. Dilek Muratoğlu'nun yanında sahile getirdiği iki valiz ise dezenfekte edildikten sonra polis tarafından kaldırıldı. Dilek Muratoğlu, ambulansa bindirilerek kontrol için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

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Hastanede Muratoğlu'na daha önce yapılan koronavirüs testinin sonucunun pozitif çıktığı, bu nedenle tedaviye alındığı öğrenildi. Muratoğlu, bu süreçte psikolojik tedavi de görecek.

(DHA)

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