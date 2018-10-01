'Ölmek istemiyorum' paylaşımı yapan Recep, bariyere çarparak can verdi

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'da motosiklet tutkunu Recep Serttaş (22), motosikletiyle bariyerlere çarparak yaşamını yitirdi. Serttaş'ın bir süre önce bariyere çarparak yaşamını yitiren bir motosikletlinin fotoğrafını 'Ölmek istemiyorum' notuyla sosyal medyadan paylaştığı görüldü.
Kaza, dün gece Bucak- Burdur karayolunun Çeltikçi Beli Tekke köyü yakınlarında meydana geldi. Recep Serttaş'ın kullandığı motosiklet sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Motosikletin yaklaşık 150 metre sürüklendikten sonra durduğu kazada başında kask olan sürücü Recep Serttaş yaşamını yitirdi. Acı haberi alan Recep Serttaş'ın ailesi fenalık geçirdi. Serttaş'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından Bucak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Motosiklet tutkunu olan Recep Serttaş'ın, geçen yıl facebook hesabında bariyere çarparak yaşamını yitiren bir motosikletlinin fotoğrafını 'Ölmek istemiyorum' notuyla paylaştığı görüldü.
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