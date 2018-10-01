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'Ölmek istemiyorum' paylaşımı yapan Recep, bariyere çarparak can verdi (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2018 16:20 | Son Güncelleme

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Burdur'da motosiklet motosikletiyle bariyerlere çarparak yaşamını yitiren Recep Serttaş için Burdur merkez Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Burdur'da motosiklet motosikletiyle bariyerlere çarparak yaşamını yitiren Recep Serttaş için Burdur merkez Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Öğle vakti kılınan namazın ardından Recep Serttaş'ın cenazesi asri mezarlıkta toprağa verildi. Burdur, Antalya ve Isparta'dan motosikletli arkadaşları Recep Serttaş'ı son yolculuğuna uğurlamak için cenaze töreninde hazır bulundu. Recep Serttaş'ın dün motosikletli arkadaşlarıyla birlikte geziye gittikleri Ağlasun ilçesinde birlikte özçekim yaptığı fotoğrafı da sosyal medyada paylaştığı görüldü. Kazanın da bu fotoğrafı paylaşmasından birkaç saat sonra meydana geldiği öğrenildi.

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