HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ölmek üzere bulduğu köpekleri sahiplenen kaymakam gönülleri fethetti

Ölmek üzere bulduğu köpekleri sahiplenen kaymakam gönülleri fethetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 09:20 | Son Güncelleme

İskilip Kaymakamı Muharrem Eligül, yol kenarında ölmek üzereyken bulduğu 3 yavru köpeği sahiplendi.

Kaymakam Muharrem Eligül, ilçeye bağlı Şehirkuruçay Köyü'nde çeşitli incelemeler ve ziyaretlerde bulunmak üzere yola çıktı.
Köye giderken yol kenarında yavru köpekleri gören Eligül, makam aracını durdurarak köpeklerin yanına gitti. Yavruların soğuk ve açlıktan ölmek üzere olduğunu fark eden Eligül makam aracına aldığı yavruları kaymakamlık lojmanına getirdi.

Yavruların önce karınlarını doyuran sonra da aşılarını yaptıran Eligül, sahiplendiği köpekler için lojmanın bahçesine birde barınak yaptırdı.

Şehirkuruçay köyüne giderken yol kenarına terk edilen yavru köpekleri gördüğünü söyleyen Kaymakam Eligül, “Köpekler ölmek üzereydi. Yavruları hemen makam aracımıza alarak lojmana getirdik. Önce karınlarını doyurduğumuz yavrulara daha sonra aşılarını yaptırdık. Lojmanın bahçesinde bunlara bakacağız. Yavrularımız muhtemelen birisi tarafından terk edilmiş. Bu hayvanlar korumasız ve muhtaç olduğu için vatandaşlarımızdan sokak hayvanlarına sahip çıkmalarını istiyoruz. Bu canlılar bizim sorumluluğumuz ve korumamız altında, herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kubilay Aka'nın mesajlarını ifşa etmişti! Öyle pozlar vermiş ki... Kubilay Aka'nın mesajlarını ifşa etmişti! Öyle pozlar vermiş ki...
Doğuştan ay-yıldızlı kuzunun ’yükü’ ağırDoğuştan ay-yıldızlı kuzunun ’yükü’ ağır
Macron Mescid-i Aksa’yı ziyaret ettiMacron Mescid-i Aksa’yı ziyaret etti
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çorum iskilip İskilip Kaymakam Muharrem Eligül köpek

En Çok Okunan Haberler

Manisa depremi sonrası korkutan sözler: Deprem fırtınası yaşanabilir

Manisa depremi sonrası korkutan sözler: Deprem fırtınası yaşanabilir

Ankara'da peş peşe deprem!

Ankara'da peş peşe deprem!

MHP'li başkan intihar etti! Kanlar içinde bulundu

MHP'li başkan intihar etti! Kanlar içinde bulundu

Zirvede bırakıp İstanbul'u terk etti! İşte yeni hayatı

Zirvede bırakıp İstanbul'u terk etti! İşte yeni hayatı

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tekirdağ'da aileler arasında bıçaklı kavga! Ölü ve yaralılar var

Aileler birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

Hastasının telefonuna reklam gönderen doktora 50 bin lira ceza

Hastasının telefonuna reklam gönderen doktora 50 bin lira ceza

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon

Ceren Özdemir’in annesinden duygulandıran paylaşım

Ceren Özdemir’in annesinden yürek yakan paylaşım

Belediye başkanları Twitter'dan birbirine çağrıda bulundu, indirimler peş peşe geldi

Vatandaşa indirim müjdesi! Peş peşe açıkladılar

Zap bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Zap bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.