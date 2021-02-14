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Ölmek üzere olan yavru köpeği böyle kurtardı!

14.02.2021 10:36 | Son Güncelleme:
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Ölmek üzere olan yavru köpeği böyle kurtardı!

Osmaniye'de bir yavru köpek sesi duyan Halil Koç, şeffaf eldiveni biberon yaparak açlıktan ölmek üzere olan yavruyu kurtardı. Yavru köpeği besleyerek hayata tutunmasını sağlayan Koç, 4 yavrununsa öldüğünü fark etti.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde dolaşmaya çıkan Halil Koç, metruk bir alanda yerde yatan köpek yavruları gördü. Köpeklere daha yakından bakmak isteyen Koç, 4 yavru köpeğin öldüğünü fark etti.

SESİ DUYUNCA FARK ETTİ

Gördükleri karşısında şok geçiren adam, ölen köpeklerden biraz uzakta başka bir yavru köpeğin sesini duydu. Sese doğru yönelen Koç, açlıktan ölmek üzere olan yavru köpeği buldu. Hemen markete giden Koç, bir paket süt ile şeffaf bir eldiven satın aldı. Ardından köpeğin yanına gelen adam, eldiveni eline giyerek biberon yaptı. Daha sonra eldivenin içerisine süt döken Halil Koç, açlıktan ölmek üzere olan yavru köpeğe süt içirmeye çalıştı.

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HAYATTA TUTMAYI BAŞARDI

Zorla da olsa yavru köpeğin karnını doyurmayı başaran Koç, köpeği hayatta tutmayı başardı. Çevrede köpeklerin annesini bulamayan Koç, hayatta kalan tek yavru köpeği evine götürerek sahiplendi.

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İHA

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