Ölmek üzere olan yavru tavşana belediye personeli sahip çıktı

Amasya’nın Suluova İlçe Belediye personeli Seyfullah Uzun, belediye binası önünde bulduğu ölmek üzere olan yavru tavşana sahip çıktı.

Akşam ailesiyle birlikte belediye önünden geçerken yerde yatan yavru tavşanı fark eden Uzun, “Belediyemizin önünde yaralı tavşana rastladık. Sanırım boynunda bir yarası var. Kafasını kaldıramıyor. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz biliyorsunuz. Barınak yetkililerimize en kısa sürede ulaştıracağız tavşanı" dedi.

Durumu barınak yetkililerine bildiren Uzun, tavşanı evine götürerek kısa süreliğine misafir etti. Hayvanın durumu ise şu anda iyi. Uzun, hayvanı yetkililere teslim edecek. Uzun’un oğlu 3 yaşındaki minik Abdullah Ömer Uzun ise evde misafir ettikleri hayvana "Tavşanım" şarkısıyla marul yedirdi.



