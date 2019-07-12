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Ölmek üzere olan zehirli aslan balığının özgürlüğe kavuşma anı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 09:24 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde dalgıçlar, balık avlamak için denize atılmasına rağmen bir daha geri çekilmeyen, sepete yakalanmış aslan balığını fark etti.

Ölmek üzere olan zehirli aslan balığının özgürlüğe kavuşma anı kamerada

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde dalgıçlar, balık avlamak için denize atılmasına rağmen bir daha geri çekilmeyen, sepete yakalanmış aslan balığını fark etti. Su altı kamerasınca kaydedilen bu anlarda, ölmek üzere olan aslan balığını kurtaran dalgıçlar, denize bıraktı.
Fethiye'nin önemli dalış noktalarından Sarıyarlar Koyu'nda, dalış eğitmeni Erhan Öztürk ve dalgıç Alper Yasemin, pazartesi günü bir grup dalgıç arkadaşıyla dalış gerçekleştirdi. Bir süre denizaltında balık ve bitkileri inceleyen dalgıçlar, daha sonra denize atılan sepeti fark etti. Sepetin yanına giden dalgıçlar, içinde ölü balıklar ve ölmek üzere olan aslan balığı ile karşılaştı. Çoğunlukla Hint Okyanusu ve Büyük Okyanus'ta, mercan kayalıklarında yaşayan ve zehirli olduğu bilinen aslan balığını kurtaran dalgıçlar, özgür bıraktı. Bu anlar ise dalgıçların su altı kamerasınca anbean kaydedildi.
Dalış eğitmeni Erhan Öztürk, "Sarıyarlar Koyu'nda dalış gerçekleştirdik. Burada ipi kopmuş, atıldığı uzun süre olduğu belli olan sepetle karşılaştık. İçinde ölü balıklar ve ölmek üzere olan aslan balığını gördük. Balığı kurtardık. Biz yeni atılan hiçbir sepete müdahale etmiyoruz; ama bu sepetin artık geri çekilmeyeceği belliydi" dedi.

FOTOĞRAFLI

Ölmek üzere olan zehirli aslan balığının özgürlüğe kavuşma anı kameradaÖlmek üzere olan zehirli aslan balığının özgürlüğe kavuşma anı kamerada

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