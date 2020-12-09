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Ölmek üzereyken bulmuştu! Sokak köpeğinin inanılmaz değişimi

09.12.2020 12:30 | Son Güncelleme:
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Aydın'da açlıktan ölmek üzereyken acı içinde bulunan sokak köpeği, hayvansever Funda Küçük sayesinde hayata döndü. Vücudu yaralarla kaplı olan ve tek gözü görmeyen zavallı köpeğe çocuğu gibi baktığını söyleyen Küçük, 6 ay önce 14 kiloyken bulduğu köpeğin 65 kiloya ulaşmasını sağladı.

Efeler ilçesinde bir bankada satış uzmanı olarak çalışan, aynı zamanda sokak hayvanlarına gönüllü bakıcılık yapan Funda Küçük (40), 6 ay önce İncirliova ilçesinde bitkin halde bir köpek gördü.

Köpeğin vücudunda yaralar olduğunu ve sol gözünün görmediğini fark eden Küçük, otomobiline alarak evine götürdü.
Anadolu Üniversitesi Veteriner Sağlık ve Laborant bölümü mezunu Küçük, tüyleri tamamen dökülen köpeğin tedavisini kendisi üstlendi.

Köpekle 6 ay yakından ilgilenen Küçük, ilk aldığında 14 kilo olan köpeği 65 kiloya kadar çıkardı.

Bulduğunda yerden kalkamayan "Koca Oğlan" adını verdiği köpek, artık kendisini hayata bağlayan Küçük'le sokakta gezmenin keyfini yaşıyor.

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'ONLARIN AĞZI, DİLİ BİZİZ'

Funda Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvanı gördüğünde ölmek üzere olduğunu, onu o halde orada bırakmaya vicdanının el vermediğini söyledi.

Köpeğin yaşama tutunması için çok mücadele ettiğine dikkati çeken Küçük, şöyle konuştu:

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Hastalıktan ölmek üzere olan köpeğin inanılmaz değişimiHastalıktan ölmek üzere olan köpeğin inanılmaz değişimi

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"Çünkü artık sevgisizlikten, ilgisizlikten ve sokakta neler yaşadığını bilmiyoruz tabii, yaşadığı acılardan dolayı ümidini kesmişti. Bir deri bir kemik kalmıştı. Zaten bütün vücudu yara içindeydi. Hiç görmüyordu gözleri. Çok da güzel, akıllı bir köpek. İleri derecede kansızlığı ve birçok hastalığı vardı."

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Köpeği hayata döndürüp yeniden sağlığına kavuşturmanın kendisi için çok büyük bir mutluluk olduğunu vurgulayan Küçük, şöyle devam etti:

"Onların dili olmak, onları kurtarmak dünyanın en büyük mutluluğu. O yüzden herkesi empati yapmaya davet ediyorum. Onların ağzı, dili biziz. İnsanlarda mantık ve merhamet var. Hepimiz aynı merhameti gösterirsek zor durumda hiçbir hayvan kalmaz. Onlara destek olalım ve sahip çıkalım. Evlerimize alalım veya yapamıyorsak kapımızın önüne yemek ve su koyalım."

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AA

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