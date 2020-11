Ölmekte olan covid hastalarının son anlarını gösterdi: Son gördüğünüz şey bu olmasın!

ABD'li doktor Kem Remy, ölmek üzere olan koronavirüs hastalarının son anlarını, neler yaşadıklarını tüm dünyaya göstermeye çalıştı ve bunun için bir video hazırladı. Binden fazla korona hastasını tedavi eden doktor, çektiği videoda tüm dünyaya seslendi. İşte bir covid hastasının gözünden izleyeceğimiz video..

Doktor Remy, elinde bir boğaz muayene aleti ve entübe edilen hastalar için kullanılan solunum tüpü tutuyor. Ağlamaklı bir şekilde konuşan doktor Remy; "Dakikada 40 defa nefes almak böyle bir şey. Oksijen seviyeniz 80'in altına düşüyor. Umarım sizin de hayatınızın son anları böyle olmaz. Ellerinizi sık sık yıkamazsanız, maske takmazsanız sonunuz böyle olur. Gözlerinize bakan son kişi ben olmak istemiyorum" dedi.

Bu iş ciddi diyen doktor Remy, "Anneniz, babanız ve ya çocuklarınız koronavirüse yakalandıktan sonra sonları bu olabilir" dedi. Hastalığın yayılmaması için kurallara uyulmasını isteyen Remy, maske ve mesafenin ölümleri engellemekte ne kadar önemli olduğunu gösterdi.

Please listen as this is dire. I don’t want to be the last person that looks in your frightened eyes. #MaskUp ⁦@DrKenRemy1⁩ ⁦@WUSTLmed⁩ pic.twitter.com/qwb4eERlfE