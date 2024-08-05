‘Ölmeyi reddeden buzdağı’ 30 yıl sonra harekete geçti! Yıllarca kendi etrafında dönebilir

1986'da Antarktika kıyı şeridinden koparak Weddell Denizi'nde karaya oturup "buz adasına" dönüşen ‘A23a’ isimli buzdağı, 30 yılı aşkın süre sonra geçen yıl ilk defa harekete geçti. "A23a" isimli buz dağı, devasa bir girdaba yakalandığı öğrenildi.

BUZDAĞI AYLARDIR SAAT YÖNÜNÜN TERSİNE DÖNÜYOR

Uzmanlar, normalde okyanusun güçlü akıntısına kapılıp ilerlemesi gereken buzdağının, Antarktika'nın kuzeyindeki bir noktada aylardır saat yönünün tersine doğru dönüp duruyor.

YILLARCA GİRDAPTAN ÇIKAMAYABİLİR

A23a'nın yıllarca bu girdaptan çıkamayabileceğini kaydeden uzmanlar, buzdağının döndüğü sürece erimesinin gecikeceğini ifade ediyor.

İngiltere'deki Open Üniversitesinden Prof. Dr. Mark Brandon, BBC'ye yaptığı açıklamada, A23a buzdağının sanılanın aksine "hemen parçalanıp, eriyip gitmeyeceğini" söyledi.

‘‘ÖLMEYİ REDDEDEN BUZDAĞI’’

Yüz ölçümü yaklaşık 4 bin kilometrekare, kalınlığı ise yaklaşık 400 metre olan buzdağın hakkında uzman Brandon, "A23a, ölmeyi reddeden bir buzdağı." Olarak nitelendirdi.

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır