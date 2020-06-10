Olof Palme cinayeti: İsveç Başsavcılığı, cinayetin baş şüphelisi 2000'de öldüğü için soruşturmayı kapattı

İsveç Başsavcılığı, Olof Palme suikastıyla ilgili 34 yıllık soruşturmanın nihai sonuçlarını bugün düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı.

İsveç Başsavcısı Krister Petersson, cinayetin baş şüphelisinin 2000 yılında ölen İsveçli Stig Engström olduğunu ve "Skandiamannen" olarak bilindiğini söyledi ve cinayetin baş şüphelisi öldüğü için soruşturmanın kapandığını ifade etti.

Olof Palme, 28 Şubat 1986'da öldürülmüştü.

Cuma gecesi eşi Lisbet'le gittiği sinema salonundan çıkıp evlerine doğru yürürken arkadan yaklaşan bir kişi Olof Palme'yi yakın mesafeden vurup öldürdü.

Olof Palme hem ülkesinde, hem de uluslararası platformlarda açık sözlülüğü ve tartışmalı fikirleriyle tanınıyordu. Öldürüldüğü dönem, başbakanlık koltuğundaki ikinci dönemiydi. Ama hala sıradan bir vatandaş gibi yaşıyor, korumaları olmadan geziyordu.

Stockholm'ün en işlek caddelerinden birinde işlenen bu cinayetle ilgili sayısı komplo teorisi ortaya atıldı. soruşturmanın nihai sonucu da 34 yıl sonra bugün açıklandı.

Olof Palme kimdir?

1927 yılında aristokrat ve zengin bir aileye doğan Palme, 1949 yılında Sosyal Demokrat Parti'ye katılmış ve parti içinde yükselerek 1969 yılında Tage Erlander'in yerine liderliğe getirilmişti.