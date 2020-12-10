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'Olta balıkçılığı' genelgesinden dakikalar önce Galata Köprüsü!

10.12.2020 09:04 | Son Güncelleme:
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'Olta balıkçılığı' genelgesinden dakikalar önce Galata Köprüsü!

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği "Olta balıkçılığı" genelgesinin dakikalar öncesinde Galata Köprüsü'ndeki sosyal mesafesiz balık tutma yoğunluğu kameralara yansıdı.

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Olta Balıkçılığına Yönelik Tedbirler" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre olta balıkçılığı faaliyeti yapılan sahil bantlarında kişiler arasında en az üç metre mesafe bırakılacak.

İstanbul'da en fazla olta balıkçılığının yapıldığı yer Galata Köprüsü. Genelgeden dakikalar önce Galata Köprüsü'ndeki yoğunluk kameraya yansıdı.

Balıkçıların çoğu maske taktığı, bazılarının ise maskesini çenesinin altına indirdiği görüldü.

'KORKUYORUZ'

Balıkçılardan biri maske taktığını ve önlemini aldığını belirterek, "Belediye sadece satıcıları denetliyor burada, yaş altını denetlemiyor. Şuraya bakın çoğu 65 yaşın üstünü geçmiş büyük sıkıntımız o. Korkuyoruz. Belediyenin, polislerin 65 yaş üstünü denetlemesi lazım. Bütün korkumuz o" dedi.

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Başka bir balıkçı da balık tuttuğunu, mesafeye dikkat ettiğini, yanındaki balıkçıların da mesafeye dikkat ettiğini belirtti.

Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine 'olta balıkçılığı' genelgesiSon dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine 'olta balıkçılığı' genelgesi

Yoğunluk havadan da görüntülendi.

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(DHA)

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