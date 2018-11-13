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Olta yutan köpeği belediye personeli kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.11.2018 14:16 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, balık tutan kişilerin sahile attığı oltayı yutan köpeğe, belediye personeli müdahale etti.

Olta yutan köpeği belediye personeli kurtardı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, balık tutan kişilerin sahile attığı oltayı yutan köpeğe, belediye personeli müdahale etti. Köpek, boğazına takılan olta çıkarılarak, hayvan barınağına götürüldü.
​Körfez ilçesi Yarımca sahilinde balık tutan kişiler tarafından atılan oltayı yutan köpeğin çırpındığını gören belediye personeli, hemen müdahalede bulundu. Ekipler, oltanın köpeğin boğazına takıldığını belirledi. Bir kişi hayvan yakalama aparatı ile köpeği tutarken, diğer kişi ise boğazındaki oltayı pense ile çıkardı. Köpek daha sonra tedavisi için hayvan barınağına götürüldü.

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