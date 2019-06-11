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Oltadan evlilik teklifi çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 10:07 | Son Güncelleme

İlginç evlilik tekliflerine bir yenisi daha eklendi.

İlginç evlilik tekliflerine bir yenisi daha eklendi. Öğrenmen Furkan Kaya, kız arkadaşına oltayla sıra dışı bir evlilik teklifinde bulundu.
Diyarbakır Silvan’da öğretmenlik yapan Furkan Kaya, kız arkadaşına alışılmamış bir evlilik teklifi yaptı. İstanbul Silivri’de Balık tutan amcasının yanına kız arkadaşı ile giden Kaya, amcasının işi olduğunu belirtip oltayı devralmasıyla sürpriz teklifi gerçekleştirdi. İkili bir süre sonra oltayı çekmeye başladı. Yavaş yavaş sudan çıkmakta olan oltanın ucundaki kutuyu gören gelin adayı,yazılı notu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı.Yüzüğü aldıktan sonra gözyaşlarına hakim olamayan kız arkadaşı genç öğretmenin, teklifine "Evet" cevabı verdi. Bu anlar arkadaşları yardımı ile kamera kayıtlarına yansıdı.

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