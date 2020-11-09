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’Oltalama’ yöntemi ile vatandaşları dolandıran 29 kişilik çete adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2020 10:26 | Son Güncelleme

Kocaeli’de internet üzerinden vatandaşları ’oltalama’ yöntemi dolandıran 29 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli’de internet üzerinden vatandaşları ’oltalama’ yöntemi dolandıran 29 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, dolandırıcılık paralarıyla aldıkları lüks araca ise el konuldu.
Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, siber dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine il genelinde çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, internet üzerinden sahte siteler düzenlemek suretiyle, oltalama (fishing) yöntemiyle vatandaşları dolandıran çete tespit edildi. Ekipler, bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, vatandaşların uygun fiyatlardan ürün satma vaadiyle kart bilgilerini alarak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli hırsızlık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarıyla, çete üyesi olan 29 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Çete üyelerinin evleri, iş yerleri ve araçlarında yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 18 adet fişek, çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, banka kartı, suçtan kaynaklandığı değerlendirilen 10 bin lira, suç gelirleriyle edinildiği değerlendirilen piyasa değeri 350 bin lira olan otomobile el konuldu.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, otobüslerle Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.

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