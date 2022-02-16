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Oltalarına dev köpek balığı takıldı! "Of Allah'ım bu ne!"

16.02.2022 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da, bir balıkçının oltasına yaklaşık 100 kilogram ağırlığında köpek balığı takıldı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden balıkçı, "Of, Allah'ım bu ne ya, jaws" derken yanındaki arkadaşının, "Bize saldırmasın" sözleri cep telefonu kamerasına yansıdı. Köpek balığı oltayı koparıp denizde kayboldu.

Oltalarına dev köpek balığı takıldı! "Of Allah'ım bu ne!"

Antalya'da bir grup balıkçı, öğle saatlerinde Beldibi açıklarında tekneyle balık avına çıktı. Balıkçılardan birinin oltasına köpek balığı takıldı.

Oltayı çekmekte zorlanan balıkçı, "Bu ne ya" diyerek şaşkınlığını dile getirirken, yanındaki arkadaşları da o anları cep telefonu ile görüntüledi. Oltayı çekmekte zorlanan Antalyalı balıkçı, "50 kiloyu geçtik. Ne 50'si 100 kilo. En az 100 kilo. Kuzu olasıca" dedi.

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OLTAYI KOPARIP DENİZDE KAYBOLDU

Çektiği oltaya takılanın köpek balığı olduğunu gören arkadaşları, "Of Allah'ım bu ne ya, jaws" derken arkadaşlarının, "Bize saldırmasın" sözleri cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaklaşık 100 kilogram olduğu tahmin edilen köpek balığı oltayı koparıp denizde kayboldu.

Antalyalı balıkçılar o anları sosyal medyada paylaştı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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