Oltanın kancası kaplumbağanın ağzına takıldı

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan 5 hektarlık Kurugöl gölünde olta balıkçılığı yapan vatandaşlar göl kenarında bir kaplumbağanın hareketsiz bir şekilde olduğunu gördü. Hemen kaplumbağayı kurtaran balıkçılar, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Veterinere getirilen hayvan yapılan kontrollerde ağzına olta takıldığı tespit edildi. Veteriner tarafından yapılan operasyon sonrasında ağzına takılan 2 santimlik olta kancası çıkarıldı. Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tedavisi tamamlanan kaplumbağayı tekrar Kurugöl gölünde doğaya saldı.

(İHA)

