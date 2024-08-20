HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Oltasına takılanı görünce gözlerine inanamadı: 64 kilo ağırlığında, 1,8 metre!

Oltasına takılanı görünce gözlerine inanamadı: 64 kilo ağırlığında, 1,8 metre!

20.08.2024 08:28
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
36 yıl önce verdiği düğün sözünü tuttu

36 yıl önce verdiği düğün sözünü tuttu

Sen misin sivil polise yol vermeyen! Silahını çekip peşinden koştu, yaptıkları sosyal medyada olay oldu: Geri zekalıyla uğraşıyoruz!

Sen misin sivil polise yol vermeyen! Silahını çekip peşinden koştu, yaptıkları sosyal medyada olay oldu: Geri zekalıyla uğraşıyoruz!

Trafikte yaptıkları hareket ağızları açık bıraktı

Trafikte yaptıkları hareket ağızları açık bıraktı

İçerik devam ediyor
20.08.2024 08:28
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale açıklarında dalış yapan Müjdat Turan 18 metre derinlikteyken oltasına takılanı görünce gözlerine inanamadı. Karşısında dev bir balık vardı. Çanakkale Boğazı'nda tüpsüz olarak zıpkınla serbest dalış yapan Turan, 64 kilogram ağırlığında ve 1,8 metre boyunda akya balığını avladı.

Daha önce de tüpsüz olarak dalıp zıpkınla çok sayıda büyük balık yakalayan Müjdat Turan, 10 Ağustos'ta trofe avı için Ege Denizi'nin kuzeyinde serbest dalış yaptı. Tüpsüz olarak zıpkınla 18 metre derinliğe inen Turan, 64 kilogram ağırlığında ve 1,8 metre boyunda akya balığı avladı. Turan, o anları su altı kamerasıyla kaydetti.

"BANA DOĞRU GELEN BÜYÜK BİR KÜTLE GÖRDÜM"

Ekran görüntüsü 2024-08-20 082343

Kuzey Ege Denizi açıklarında 4 saat kadar dalış yaptığını söyleyen Turan, "Fakat hiçbir şey yoktu. Artık güneş batmak üzereydi. Son dalış için daha açık resiflere gittik. Yaklaşık kıyıdan 3-4 mil açıkta bu resif. Orada son bir dalış yaptık. Orada yaklaşık 18 metrede, karanlık sulardan bana doğru gelen büyük bir kütle gördüm.

Ekran görüntüsü 2024-08-20 082515

Çok heyecanlandım. Yaklaştığında dev bir akya olduğunu fark ettim. Atışımı yaptıktan sonra yaklaşık 2-3 saat mücadele ettim ancak bota alabildik" dedi.

Ekran görüntüsü 2024-08-20 082533

Avladığı akyanın inanılmaz büyüklükte olduğunu belirten Müjdat Turan, "Eski balıkçılar tarafından Kuzey Ege'de avlanılan en büyük balık olduğu söyleniyor. 64 kilo geldi balık. Çok heyecanlı ve macera dolu bir avdı. Boyu da metreyle ölçtük. 1,80 boyunda geldi. İnanılmaz uzun bir balıktı. Hatta balığı yanıma yatırdığımda benimle aynı boydaydı" diye konuştu.

(DHA)

Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
balık
En Çok Okunan Haberler
İstanbulspor, Amedspor maçına o pankartla çıktı! Maç öncesi protokol krizi

İstanbulspor, Amedspor maçına o pankartla çıktı! Maç öncesi protokol krizi

Türkiye'nin en mutlu 4. şehri seçilen Kırıkkale'de keyifler yerinde: Alım gücü yüksek, fiyatlar uygun

Türkiye'nin en mutlu 4. şehri seçilen Kırıkkale'de keyifler yerinde: Alım gücü yüksek, fiyatlar uygun

Kahreden olay! Baba ve 10 yaşındaki kızı evde ölü bulundu! Geriye yazılan iki mektup kaldı

Kahreden olay! Baba ve 10 yaşındaki kızı evde ölü bulundu! Geriye yazılan iki mektup kaldı

İstanbul'un göbeğinde köpek saldırısında hayatını kaybetti! Yakınları isyan etti: 'Köpekler boğazını koparmış'

İstanbul'un göbeğinde köpek saldırısında hayatını kaybetti! Yakınları isyan etti: 'Köpekler boğazını koparmış'

Özgür Özel'in bacağı kırılmıştı! Dilipak'tan 'silahla vuruldu' iddiası, CHP'den jet yalanlama

Özgür Özel'in bacağı kırılmıştı! Dilipak'tan 'silahla vuruldu' iddiası, CHP'den jet yalanlama

Çankırı'da orman yangını! Değerli eşyalarını alan hızla uzaklaştı, 4 köy tahliye edildi

Çankırı'da orman yangını! Değerli eşyalarını alan hızla uzaklaştı, 4 köy tahliye edildi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Stanley'in en çok satan termosu! Bugüne özel flaş indirimde

Stanley'in en çok satan termosu! Bugüne özel flaş indirimde

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Adımlarınızı konforla taçlandıracak! Crocslarda %50'ye varan indirimler

Adımlarınızı konforla taçlandıracak! Crocslarda %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.