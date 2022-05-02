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  4. Oltasına takılanın büyük bir levrek olduğunu sandı! Yavru köpek balığını görünce şaşırdı

Oltasına takılanın büyük bir levrek olduğunu sandı! Yavru köpek balığını görünce şaşırdı

02.05.2022 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı İbrice Limanı'nda ava çıkan balıkçı Savaş Başar İçten'in oltasına 70 santimetre uzunluğunda, 5 kilogram ağırlığında camgöz cinsi yavru köpek balığı takıldı. İçten, oltasına büyük bir levrek takıldığını sandığını ancak köpek balığını görünce şaşırdığını söyledi.

Oltasına takılanın büyük bir levrek olduğunu sandı! Yavru köpek balığını görünce şaşırdı

Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı İbrice Limanı'nda balık avlayan balıkçı Savaş Başar İçten'in oltasına 70 santimetre uzunluğunda, 5 kilogram ağırlığında camgöz cinsi yavru köpek balığı takıldı.

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BÜYÜK BİR LEVREK TAKILDIĞINI SANDI AMA...

Köpek balığını kıyıya çıkaran İçten, fotoğrafladıktan sonra tekrar denize bıraktı. İçten, oltasına büyük bir levrek takıldığını sandığını ancak köpek balığını görünce şaşırdığını söyledi.

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İçten, köpek balığını kıyıya çektikten sonra ağzındaki iğneyi çıkartarak, tekrar denize bıraktığını anlattı. (DHA)

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