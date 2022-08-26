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Oltasını kurtarmaya çalışırken el kemiğine balık kurşunu saplanan adam: "Kimse inanmıyor... Bu saatten sonra balık tutmam"

26.08.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükçekmece sahiline 20 Ağustos Cumartesi günü balık tutmaya giden Engin Çağlayan'ın başına enteresan bir olay geldi. Balık tutarken oltası sıkışan Engin Çağlayan, misinayı çekerek çıkartmaya çalıştı. Bu sırada balık kurşunu fırlayarak Çağlayan'ın el kemiğine saplandı. Balık kurşunuyla yaralandığına kimseyi inandıramadığını söyleyen Çağlayan, "Bu saatten sonra balık tutmam" dedi. Ameliyat olan Çağlayan'ın başparmağında kalıcı hasar oluşabileceği belirtildi.

Oltasını kurtarmaya çalışırken el kemiğine balık kurşunu saplanan adam: "Kimse inanmıyor... Bu saatten sonra balık tutmam"

Büyükçekmece'de balık tutarken oltası sıkışan Engin Çağlayan, misinayı çekerek çıkartmaya çalışırken balık kurşunu el kemiğine saplandı. Olay, Engin Çağlayan'ın 20 Ağustos Cumartesi günü akşam 21.00 sıralarında sahile balık tutmaya gittiğinde meydana geldi. Engin Çağlayan'ın oltası denizin içinde takılı kaldı.

OLMAYACAK ŞEY OLDU: BALIK KURŞUNU ELİNE SAPLANDI!

Çağlayan oltayı sıkıştığı yerden çıkartmak için çekerken, misina koptu. Oltanın ucundaki balık kurşunu fırlayarak Çağlayan'ın eline saplandı.

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Elinden kanlar akan Çağlayan, ambulansla hastaneye gitti. Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çekilen el röntgeninde balık kurşununun kemiğe saplandığı belirlendi. Ameliyat olan Çağlayan'ın başparmağında kalıcı hasar oluşabileceği belirtildi.

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"KİMSE İNANMIYOR"

Balık kurşunuyla yaralandığına kimseyi inandıramadığını söyleyen Engin Çağlayan, "Oltayı başındaki kurşunla birlikte denize attım. Olta takılınca misinayı çekmeye başladım. 15 metre kadar çektim, sonra misina koptu. Balık kurşunu fırlayarak elime saplandı. Kan fışkırdı, bacanağım ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla hastaneye gittim, yaklaşık 3 saat sürdü.

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Tekrar ameliyat olacağım. Başparmağımın eklemleri parçalandığı için, ameliyatla demir takacaklar. Enteresan bir durum. Kim sorsa anlatıyorum, ultrason görüntüsü görene kadar, inanmıyorlar. Kalıcı bir hasar olup olmayacağı ameliyattan sonra belli olacak.

Bu saatten sonra balık tutmam. İnsanlara olta takılınca misinayı çekmek yerine, kesmelerini tavsiye ediyorum" dedi. (DHA)

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balık İstanbul Büyükçekmece balık tutma
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