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Oltaya takılan kızıl taçlı ağaçkakanı böyle kurtardılar!

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2020 14:56 | Son Güncelleme

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Aşağı Torunoba bölgesinde olta malzemelerine takılan kızıl taçlı ağaçkakan vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Munzur Vadisi'ne gezmeye giden gençler tarafından fark edilen ağaçkakan, gelişi güzel bırakılmış malzemelerin arasından çıkarılarak serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ovacık ilçesine bağlı Aşağı Torunoba bölgesinde gençler, nehir kenarında çırpınan kızıl taçlı ağaçkakan kuşunu fark etti. Bilinçsiz balık avcılarının rastgele bıraktıkları olta, misina ve kancalara kuşun takıldığını gören gençler, ağaçkakanı kurtardı. Kurtarılan kuş, ilçede bulunan veterinere teslim edildi.

İĞNELERİ BEDENİNDEN ÇIKARDILAR

Arkadaşları ile birlikte ağaçkakanı kurtaran Sinan Çiçek" Gezmek amaçlı vadiye geldik, bir anda oltanın iğnesinin ağaçkakana battığını ve can çekiştiğini gördük. Korona sürecinde doğanın ne kadar önemli olduğunu insanoğlu bir kez daha anlar diye düşünmüştük fakat yanılmışız. Gelişi güzel bir şekilde satışı yasak olan tırı vırı denen ağı ve taş oltaları çevreye atıyorlar. Biz arkadaşlarımızla uğraşıp iğneleri kuşun bedeninden çıkararak Ovacık ta bulunan veterinere teslim ettik. İlimizde bir çok nesli tehdit altında olan canlılar var lütfen dikkat edelim" dedi.

Öte yandan gençler, Munzur Çayında tırıvırı denilen oltaları sudan çıkartarak örnek davranış sergiledi. (İHA)

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