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Oltaya takılan martı yürek sızlattı! Kanlar içinde buldular

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2020 10:11 | Son Güncelleme

Samsun'da oltaya takılan martı, hayvan gönüllüleri tarafından kurtarıldı. Gagası ve ayağı oltaya takılarak yaralanan martı, tedavisi gerçekleştirildikten sonra doğaya bırakıldı.

Oltaya takılan martı yürek sızlattı! Kanlar içinde buldular

Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi'nde yaşayan Ayşen ve sağlıkçı komşusu İsmail Keskin, sabahın erken saatlerinde evlerinin önünde yaralı bir martı gördü. Gagasına olta takılıp, yaralandığı anlaşılan martı, çırpındıkça oltanın diğer iğnesini de ayağına taktı. Yaralı martı, götürüldüğü sağlık personeli İsmail Keskin'in müdahalesiyle oltadan kurtarıldı. Tedavi edilen martı, doğaya bırakıldı.

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Evlerinin bahçesine taşıdıkları martıyı kurtarmak için mücadele veren Samsun Hayvan Gönüllüleri Derneği (HAGDER) gönüllüsü Ayşen Altansoy, balıkçılara seslenerek, "Tamam çok güzel balıkları tutuyorsunuz da, yaptığınızı beğendiniz mi? Bırakmışsınız olta ucunuzu, bir ucu martının gagasına bir ucu da ayağına takılmış. Sabahın 7.30'unda bu yavru benim evimin önüne gelerek yardım istedi. Yapmayın, canlara kıymayın. Sizin dikkatsizliğinizden dolayı bu hayvanlar neden ölsünler" dedi.

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DHA

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