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Oltayla 12 kilogramlık pullu sazan yakaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 21:21 | Son Güncelleme

Karabük'ün Eflani ilçesinde avlanan bir kişinin oltasına 12 kilo 710 gramlık pullu sazan takıldı

Karabük'ün Eflani ilçesinde bir kişi, oltasıyla 12 kilo 710 gram ağırlığında pullu sazan yakaladı.

Kadıköy Göleti'nde arkadaşlarıyla balık avlamaya çıkan Abdi Ayhan, oltasını suya bıraktı. Bir süre sonra oltasına balık vurduğunu fark eden Ayhan, misinayı sudan çektiğinde dev pullu sazan balığı ile karşılaştı.

Ayhan'ın, arkadaşlarıyla güçlükle gölet kenarına çıkardığı pullu sazan balığı 12 kilo 710 gram geldi.

Abdi Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk defa bu büyüklükte bir balık yakaladığını söyledi.

Pullu sazanı makaralı olta ile yakaladığını belirten Ayhan, "İlçede esnaflık yapıyorum. Arkadaşlarımla akşamları gölete balık tutmaya gidiyoruz. Göletin kenarında durdum. Oltamı attım. Balığı tuttuğumda 3 kişiydik. 12 kilogramlık bir balığı kenara çıkarmak ustalık ister. Yanımda balık tutma konusunda uzman bir arkadaşım vardı. Onun telkinleri ile balığı zorla kenara çıkardık." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Abdi Ayhan Eflani Karabük pullu sazan

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