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Oltayla 17 kiloluk mercan balığı yakaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 14:45 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, İsmail Yörük (40), tekneyle açıldığı denizde oltayla 17 kiloluk mercan balığı yakaladı. Yörük, balığın kilosunu 170 liradan sattı.

Oltayla 17 kiloluk mercan balığı yakaladı

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, İsmail Yörük (40), tekneyle açıldığı denizde oltayla 17 kiloluk mercan balığı yakaladı. Yörük, balığın kilosunu 170 liradan sattı.
Gelibolu ilçesinde balık toptancılığı yapan İsmail Yörük, dün arkadaşları ile Güneyli Saros bölgesinde balık tutmak için tekneyle denize açıldı. Oltasını denize atan İsmail Yörük, 17 kiloluk mercan balığını yakaladı. Yörük, dev mercan balığını yarım saat süren çalışmaların ardından arkadaşları yardımıyla tekneye çıkardı. Kent merkezine gelen İsmail Yörük, mercan balığını kilosu 170 TL'den balıkhanede sattı.
Balığı satın alan Onur Türk, "Alıp, hemen tezgaha koyduk. 2 saat içinde müşterisi çıktı ve satıldı. Bu büyüklükte uzun zamandır tezgaha mercan gelmiyordu" dedi.

FOTOĞRAFLI

Oltayla 17 kiloluk mercan balığı yakaladı

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