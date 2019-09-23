HABER

Oltayla 8 kiloluk levrek avladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 12:22 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesindeki amatör balıkçı Akif Akbaş, oltayla 8 kiloluk levrek yakaladı.

Oltayla 8 kiloluk levrek avladı

Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesindeki amatör balıkçı Akif Akbaş, oltayla 8 kiloluk levrek yakaladı.
Lapseki ilçesi kordonboyunda bu sabah levrek avlamak için oltasını denize bırakan Akif Akbaş, bir süre sonra oltaya takılan balığı çekmeye başladı. Ancak yakaladığı balığı çekmekte zorlanan ve yaklaşık yarım saatlik çabanın ardından oltasını kıyıya çekmeyi başaran Akbaş, hiç beklemediği kadar büyük levrek balığıyla karşılaştı. Yakaladığı balığı kucaklayıp, balık halinin yolunu tutan amatör balıkçı, yaklaşık 8 kilo ağırlığındaki balığı toptan fiyatına 300 liradan sattı.

FOTOĞRAFLI

Korkunç son! 8'inci kattan yere çakıldı Korkunç son! 8'inci kattan yere çakıldı
Denizli’de ‘Yörük Göçü ve Toyu’ düzenlendiDenizli’de ‘Yörük Göçü ve Toyu’ düzenlendi
Kütahya’da Hüsn-i Hat KursuKütahya’da Hüsn-i Hat Kursu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kına gecesinde damadını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

Kına gecesinde damadını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

Erman Toroğlu'ndan bomba iddia!

Erman Toroğlu'ndan bomba iddia!

Ünlü oyuncu dünya evine girdi!

Ünlü oyuncu dünya evine girdi!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Sivas’ta trafik kazası! 3 ölü, 5 ağır yaralı

Sivas’ta trafik kazası! 3 ölü, 5 ağır yaralı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Neslican Tay'dan acı haber!

Neslican Tay'dan acı haber!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da aile katliamı!

İstanbul'da aile katliamı!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PKK/YPG'li teröristler böyle görüntülendi! Evlerin çatılarına asıyorlar

Teröristler böyle görüntülendi!

Son dakika: Çakar lambalarla ilgili flaş karar! (Çakar lamba kimler takabilir)

Çakar lambalarla ilgili flaş karar!

Son dakika: HSK Başkanvekili Yılmaz’dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması

HSK'dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması!

Adana'da kadın kılığına giren cinayet zanlıları yakalandı

Emniyet Müdürü talimat verdi! Özel ekip yakaladı

Datça açıklarında deprem

Datça açıklarında deprem

Askere giderken alınacaklar listesi! Erlere ne verilir, giderken ne götürmek gerekir?

Askere giderken yanınızda neler götürmelisiniz?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.