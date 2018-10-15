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Oltayla yakaladı! Sudan çıkardığında neye uğradığını şaşırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 11:56 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde bir vatandaş oltayla 1,5 metre boyunda yılan balığı yakaladı.

Oltayla yakaladı! Sudan çıkardığında neye uğradığını şaşırdı

Ayvacık'a bağlı Behramkale köyünde, Kadırga koyunda denize olta atan Ali Tunca'nın oltasına 1,5 metre boyunda ve 5 kilo ağırlığında bir yılan balığı takıldı. Yılan balığını görünce şaşıran Ali Tunca, “Ben 10 yıldır hobi olarak olta balıkçılığı yapıyorum. Hayatımda ilk defa bu büyüklükte bir yılan balığı yakaladım. Oltama balık takılınca büyük olduğunu anladım. Bu balığı kıyıya çekmek için yarım saat uğraştım. Bu tür balıklar bu bölgede bol, ama bu büyüklükte daha önce çıktığını duymadım. Balığın boyu 1,5 metre. Kilosu da 5 kilo civarında” dedi.

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Yakaladığı balığı yemeyi düşündüğünü ifade eden Tunca, “Bu balığı yemeyi düşünüyorum. Bu balık lezzetlidir. Biraz büyük olduğu için arkadaşlarımla ya da konu komşuyla yiyeceğiz” dedi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
yılan balığı olta Çanakkale Ayvacık

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Allah Allahh..Nasıl yakalamış acaba.Ne kadar önemli ve enteresan bir haber.Kutlarım Mynet!
O Mıgrıdır. Saros da gece bol yakalanır. bu haber mi şimdi. cahilleştirme operasyonu mu bu. ota balıga şaşırmak.
Haber bu!!! Bravo size.
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