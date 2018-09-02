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Olten Filarmoni Orkestrası Foça'da eğitime destek için çaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 11:11 | Son Güncelleme

İZMİR'in Foça ilçesinde, 'Eğitim İçin El Ele Geleceğe' projesi kapsamında Olten Filarmoni Orkestrası bir konser verdi.

Seyfi GÜL FOÇA (İzmir), (DHA) İZMİR'in Foça ilçesinde, 'Eğitim İçin El Ele Geleceğe' projesi kapsamında Olten Filarmoni Orkestrası bir konser verdi. Konserden elde edilen gelirin ilçedeki engelli vatandaşlar için 'Mesleki Beceri Geliştirme Atölyesinin kurulması için kullanılacağı bildirildi. Eğitim İçin El Ele Geleceğe Projesi kapsamında, Mark Warner (MW) Phokaia Club Amfi Tiyatrosu'ndaki konsere Foça Kaymakamı Ali Çetin ve projeye mesleki birikimleriyle destek veren eşi Sibel Çetin, Foça Belediye Başkanvekili Beyhan Türker, Ak Parti Foça İlçe Başkanı İrfan Çalışkan, Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar (ETİK) Birliği Başkanı Mehmet İşler, Foça İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar, proje paydaşları İzmir Bakırçay Havzası Rumeli ve Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Gürol Türkmentepe, Mavişehir Rotary Kulübü Başkanı Altan Yücel, işadamı Hasan Güller, eğitimciler ve vatandaşlar katıldı. 9 kadın müzisyenden oluşan Olten Filarmoni Orkestrası bir saat süren konserinde klasik müziğin tanınmış eserlerine yer verdi. Finali Karahisar Kalesi Türküsü'nün klasik orkestra için yapılan düzenlemesiyle tamamlayan orkestra ayakta alkışlarla uğurlandı. Konser sonunda orkestra adına Akgün Çavuş'a, proje paydaşları ve ETİK Birliği Başkanı Mehmet İşler'e plaket takdim edildi. Foça İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar, orkestra üyeleri ve projeye destek verenlere teşekkür edip, Foça Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Sivil Toplum Kuruluşları ve hayırsever işadamları ile işbirliği yapmaya, yeni projelerle ilçedeki eğitim faaliyetlerini yeni olanaklar yaratarak geliştirmeye devam edeceklerini söyledi. Akar, Dezavantajlı öğrenciler, evkadınları ve gençler için 'Mesleki Beceri Geliştirme Atölyesi' kurulmasını hedefleyen Eğitim İçin El Ele Geleceğe' projemiz hedefine ulaşmıştır. Başlangıç için yeterli kaynak sağlanmış, bazı birimlerin kurulması içinde gönüllü destek olacak kişiler önümüzü açmıştır. Atölyeler, meslek edindirme merkezi, engelli bireyler ve ev kadınları için sosyal hayata katılım ve gençler için hobi alanları oluşturma çabalarımız meyvesini vermiştir dedi.

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