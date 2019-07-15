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Oltu bu kez de 3, 8 ile sallandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2019 09:17 | Son Güncelleme

ERZURUM’un Oltu ilçesinde Richter ölçeğine göre 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Oltu bu kez de 3, 8 ile sallandı

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM’un Oltu ilçesinde Richter ölçeğine göre 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Oltu ilçesinin Yarbaşı Mahallesi yakınları olarak saptadığı deprem, saat 07.20’de meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçede kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3,9, merkez üssünü ise ilçenin Çamlıbel Mahallesi olarak açıkladı.
4,3 İLE SALLANMIŞTI
Erzurum’un Oltu ilçesinde saat 03.15'te de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, korkuya neden olan deprem nedeniyle ilçe halkı, dışarıda sabahlamıştı.

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