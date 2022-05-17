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  4. Oltu Çayı'na uçmuşlardı! Kaybolan sürücüden 19 gündür haber yok

Oltu Çayı'na uçmuşlardı! Kaybolan sürücüden 19 gündür haber yok

17.05.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da 28 Nisan'da Oltu Çayı’na uçan otomobilden 4 aylık hamile ebe Büşra Tosun’un ardından annesi Sevinç Bulut’un cansız bedeni bulunmuş, baba Fevzi Bulut'un kayboluşunun üzerinden 19 gün geçti. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken geçen günlerde ailenin çarpıştığı diğer araç gömülü olduğu sudan çıkarılmıştı.

Oltu Çayı'na uçmuşlardı! Kaybolan sürücüden 19 gündür haber yok

Erzurum’un Olur ilçesinde Oltu istikametinden Artvin istikametine giden Özkan Ölmez’e ait otomobil ile Ormanağzı köyünden Olur istikametine giden otomobil Olur Yeşilbağlar Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışmış, kaza sonrası iki araç da Oltu Çayı'na uçmuştu.

Kaza sonrası Özkan Ölmez ve eşi Müberra Ölmez kendi imkanları ile yaralı olarak kurtarılırken, araç kaybolmuştu. Kaybolan otomobil geçtiğimiz günlerde arama çalışmalarını sürdüren AFAD, SAK ve JAK ekiplerince bulunarak iş makinesi yardımıyla sudan çıkarıldı.

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19 GÜN GEÇTİ İZ YOK

Diğer araçtaki kişilerden Sevinç Bulut ve kızları 4 aylık hamile Büşra Tosun’un cesedi daha önce bulunmuştu ancak baba Fevzi Bulut'tan hala bir iz yok. Bulut, arama ve kurtarma çalışmalarının 19'uncu gününde bulunamadı. Ekipler aramalarını titizlikle sürdürüyorlar.

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(İHA)

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Erzurum
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