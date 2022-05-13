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  4. 15 gün oldu! Oltu Çayı'nda kaybolan otomobile ulaşıldı, kayıp şahıs aranıyor

15 gün oldu! Oltu Çayı'nda kaybolan otomobile ulaşıldı, kayıp şahıs aranıyor

13.05.2022 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da 28 Nisan'da Oltu Çayı’na uçan otomobilden 4 aylık hamile ebe Büşra Tosun’un ardından annesi Sevinç Bulut’un cansız bedeni bulunmuş, baba Fevzi Bulut bulunamamıştı. Bulut'u arama çalışmaları hala devam ederken, kazaya karışan Özkan Ölmez'e ait araç iş makinesi yardımıyla sudan çıkarıldı.

15 gün oldu! Oltu Çayı'nda kaybolan otomobile ulaşıldı, kayıp şahıs aranıyor

Erzurum’un Olur ilçesinde Oltu istikametinden Artvin istikametine giden Özkan Ölmez’e ait otomobil ile Ormanağzı köyünden Olur istikametine giden otomobil Olur Yeşilbağlar Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışmış, kaza sonrası iki araç da Oltu Çayı'na uçmuştu.

Kaza sonrası Özkan Ölmez ve eşi Müberra Ölmez kendi imkanları ile yaralı olarak kurtarılırken, araç kaybolmuştu. Kaybolan otomobil bugün arama çalışmalarını sürdüren AFAD, SAK ve JAK ekiplerince bulunarak iş makinesi yardımıyla sudan çıkarıldı.

KAYBOLAN KİŞİ ARANIYOR

Diğer araçtaki kişilerden Sevinç Bulut ve kızları 4 aylık hamile Büşra Tosun’un cesedi daha önce bulunmuştu ancak baba Fevzi Bulut'tan hala bir iz yok.

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(İHA)

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