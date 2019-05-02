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Oltu Çayı'na düşen kişi kayboldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 14:59 | Son Güncelleme

Oltu Çayı'na düşen kişi kayboldu

Erzurum’un Oltu ilçesindeki çaya düşen kişi, akıntıya kapılarak kayboldu.

İlçenin Toklu Mahallesi'nde oturan 80 yaşındaki Fevzi Bektaş, Oltu Çayı'ndan bahçesine su almak isterken yağış ve eriyen kar sebebiyle debisi yükselen çaya düştü.

Akıntıya kapılarak gözden kaybolan Bektaş, yakınlarınca bulunamayınca jandarmadan yardım istendi.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarmanın yanı sıra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile itfaiye görevlilerince Bektaş'ın bulunması amacıyla arama çalışması başlatıldı.

Bektaş'ın bulunması için ekiplerce çay ve çevresinde gerçekleştirilen çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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Erzurum oltu çayı oltu ilçesi

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